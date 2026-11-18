UPDATED : நவ 18, 2026 08:53 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:53 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் ஏழு சட்டசபை தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஓட்டுச்சாவடி மையங்களில், மூன்று நாட்கள் சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட உள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், கலெக்டருமான வீரப்பன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், சோழிங்கநல்லுார், பல்லாவரம், தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, திருப்போரூர், செய்யூர், மதுராந்தகம் ஆகிய ஏழு சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன.
இந்த தொகுதிகளில், 2027ம் ஆண்டு ஜன., 1ம் தேதி தகுதி நாளாக கொண்டு 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கலாம்.
அதன்படி, ஏழு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட ஓட்டுச்சாவடி மையங்களில், வரும் 21, 22 மற்றும் 29ம் ஆகிய தேதிகளில், சிறப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது. இதில், அந்தந்த தொகுதிக்கு உட்பட்ட மக்கள் வாக்காளர் பட்டியலில், பெயர் சேர்த்தல், திருத்தம், முகவரி மாற்றம் மற்றும் இறந்தவர்களின் பெயர்களை நீக்கம் செய்து பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.