மூன்று வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் பணியிடம் காலி: விவசாயிகள் பரிதவிப்பு
மூன்று வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் பணியிடம் காலி: விவசாயிகள் பரிதவிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 08:45 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:40 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், மூன்று வட்டாரங்களில் வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் பணியிடங்கள் இரண்டு ஆண்டுகளாக காலியாக உள்ளதால், அரசு மானியம் மற்றும் விதைகளை பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் திருக்கழுக்குன்றம், மதுராந்தகம், செய்யூர் ஆகிய மூன்று தாலுகாக்களில் அதிகளவில் நெற்பயிர் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. மாவட்டத்தில், அச்சிறுப்பாக்கம், மதுராந்தகம், சித்தாமூர், பவுஞ்சூர், திருக்கழுக்குன்றம், திருப்போரூர், காட்டாங்கொளத்துார், சித்தலப்பாக்கம் ஆகிய எட்டு வட்டாரங்களில், வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் அலுவலங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்த வட்டாரங்களுக்கு வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் பணியிடம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் தலைமை அலுவலராகவும், இவரின் கீழ் வட்டார அளவில் வேளாண் அலுவலர், துணை வேளாண்மை அலுவலர்கள், உதவி வேளாண்மை அலுவலர்கள் செயல்படுவர்.
இவர்களது பணிகளை கண்காணித்தல், அரசின் வேளாண் திட்டங்களை, விவசாயிகளிடம் கொண்டு சேர்த்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள், வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் மேற்கொள்வார்.
இதன் மூலம், பயிர் சாகுபடி, பூச்சி, உர மேலாண்மை, பாசனம் செய்வது குறித்து, வேளாண் தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு மானியங்கள் உதவித்தொகை போன்ற திட்டங்களை வழங்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சித்தாமூர் வட்டாரத்தில், ஆறு ஆண்டுகளாக வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் பணியிடம் காலியாக உள்ளது. அதேபோல், மதுராந்தகம், காட்டாங்கொளத்துார் ஆகிய வட்டாரங்களில், இரண்டு ஆண்டுகளாக வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.
இதனால், அரசின் மானியம் மற்றும் விதைகள் பெறும் பணி தாமதமாக நடக்கிறது. மழை க்காலத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தெ ரிவித்து இழப்பீடு பெ ற முடியாமல் விவசாயிகள் தவிக்கின்றனர். மேலும், இங்குள்ள உதவி அலுவலர்களே இப்பணிகளை மேற்கொள்வதால், அவர்களுக்கு பணிச்சுமையும் அதிகரித்துள்ளது.
இதனால், பயிர்களில் நோய் தாக்குதல் குறித்து ஆய்வு செய்து, உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுக்கும் பணி பாதிக்கப்படுகிறது. இதனால், மானிய திட்டப்பலனை முழுமையாக பெற முடியாமல், விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
எனவே, விவசாயிகள் நலன்கருதி, வேளண்மை உதவி இயக்குநர் பணியிடங்களை நிரப்ப, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
பேட்டி
சித்தாமூர் வட்டாரத்தில் வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் பணியிடம் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக காலியாக உள்ளது. மதுராந்தகம், காட்டாங்கொளத்துார் வட்டாரங்களில், இரண்டு ஆண்டுகளாக வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் பணியிடம் காலியாக உள்ளது. இப்பணியிடங்களை நிரப்ப, மாவட்ட விவசாயிகள் நலன்காக்கும் நாள் கூட்டம் மற்றும் வேளாண்மைத்துறை உயர் அதிகாரிகளிடம் தொடந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம். ஆனால் பணியிடங்கள் நிரப்படாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தமிழக முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பெருக்கரணை எம். வெங்கடேசன்
மாவட்ட தலைவர்
செங்கல்பட்டு மாவட்ட விவசாய நலச்சங்கம்