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திருப்போரூர் கந்த சஷ்டி விழா: கொடியேற்றத்துடன் நாளை தொடக்கம்
திருப்போரூர் கந்த சஷ்டி விழா: கொடியேற்றத்துடன் நாளை தொடக்கம்
UPDATED : நவ 09, 2026 06:05 PM
ADDED : நவ 09, 2026 03:58 PM
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திருப்போரூர்: திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா கொடியேற்றத்துடன் நாளை(நவ.10) தொடங்குகிறது.
திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலில். மஹா கந்த சஷ்டி வைபவம் நாளை அதிகாலை 5:00 மணியளவில், கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி, 16ம் தேதி, திருக்கல்யாண வைபவத்துடன் நிறைவடைகிறது.
பிரதான சூரம்சம்ஹார விழா வரும் 15ம் தேதி நடக்கிறது. விழாவை முன்னிட்டு, கோவில் ராஜ கோபுரம், வட்ட மண்டபம், சுற்றுச்சுவர், சரவணபொய்கை குளம், நீராழி மண்டபம், 16 கால் மண்டபம் என, வளாகம் முழுதும் வண்ண மின் விளக்குகள், நுழைவாயில் முன்பகுதியில் பிரமாண்ட முகப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.