﻿ இன்று இனிதாக (13.07.2026) செங்கல்பட்டு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:30 AM
நாகாத்தம்மன் கோவில் அம்மனுக்கு அபிஷேகம், அலங்காரம், ஆராதனை, சோமவார அமாவாசை பூஜை, வழிபாடு: காலை 8:00 மணி. ஊஞ்சல் சேவை: மாலை 7:00 மணி. இடம்: ஜெயலட்சுமி நகர், கூடுவாஞ்சேரி.
ஜெய் பிரத்யங்கரா பீடம் மங்கள் மஹா சண்டி ஹோமம்: காலை 7:00 முதல் பகல் 12:00 மணி வரை. இடம்: சிங்க பெருமாள் கோவில், ரயில்வே கேட் வழி, வெண்பாக்கம் மலையடிவாரம்.
பாலசுப்ரமணிய சுவாமி ஸத்சங்கம் தியாகராஜ ராமாயணம் சங்கீத உபன்யாசம்: மாலை 6:30 மணி முதல் 8:30 மணி வரை. இடம்: அருணகிரிநாதர் அரங்கம், குமரன் குன்றம், குரோம்பேட்டை.
வேண்டவராசி அம்மன் கோவில் மண்டல பூஜை: மாலை 6:15 மணி. இடம்: நெ.23.பாண்டூர் கிராமம், பெருமாட்டுநல்லுார் ஊராட்சி, வண்டலுார் தாலுகா.
படவேட்டம்மன் கோவில் மண்டல பூஜை: மாலை 6:15 மணி. இடம்: வடநெம்மேலி கிராமம், திருப்போரூர் தாலுகா.
பாடலாத்ரி நரசிம்ம பெருமாள் கோவில் அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை, வழிபாடு: காலை 6::30 மணி முதல் மதியம் 11:45 வரை. மாலை 6:30 மணி முதல் 7:45 வரை. இடம்: சிங்கபெருமாள் கோவில்.
ஆட்சீஸ்வரர் கோவில் சிறப்பு ஆராதனை, பூஜை, காலை: 6:10 மணி. நித்திய பூஜை, வழிபாடு: மாலை 5:00 மணி. பள்ளியறை பூஜை: இரவு 8:00 மணி. இடம்: அச்சிறுபாக்கம்.
மருந்தீஸ்வரர் கோவில் அபிஷேகம், ஆராதனை, பூஜை: காலை 6:00 மணி. நித்திய பூஜை, வழிபாடு: மாலை 5:15 மணி முதல். பள்ளியறை பூஜை: இரவு 8:00 மணி. இடம்: திருக்கச்சூர்.
வேதகிரீஸ்வரர் கோவில் அபிஷேகம், அலங்காரம், ஆராதனை, பூஜை, வழிபாடு: காலை 6:30 மணி முதல் மதியம் 12:30 மணி. மாலை 5:00 மணி முதல் 7:45 மணி வரை. இடம்: திருக்கழுக்குன்றம்.
சின்ன முத்துமாரி அம்மன் கோவில் காலசந்தி: காலை 9:00 மணி. சாயரட்சை: மாலை 6:00 மணி. இடம்: ஜி.எஸ்.டி., சாலை, சின்ன மேலமையூர், செங்கல்பட்டு.
வரதராஜ பெருமாள் கோவில் அபிஷேகம், ஆராதனை, அலங்காரம், பூஜை, வழிபாடு: காலை 8:00 மணி. இடம்: கடமலைப்புதுார் கிராமம், மதுராந்தகம் தாலுகா.
மூகாம்பிகை அம்மன் கோவில் அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை, வழிபாடு: காலை 7:15 மணி. இடம்: சிங்காரத்தோட்டம், வண்டலுார்.
கிருஷ்ணர் கோவில் நித்திய பூஜை: காலை 8:30 மணி. இடம்: பெருமாள் கோவில் தெரு, பொத்தேரி.
ஆத்மநாத சுவாமி கோவில் நித்திய பூஜை: மாலை 6:00 மணி. இடம்: மோகல்வாடி கிராமம், மதுராந்தகம் வட்டம்.
அகோர வீரபத்திர சுவாமி கோவில் ஆராதனை, பூஜை: காலை 8:30 மணி. இடம்: பெருமாள் கோவில் தெரு, பொத்தேரி.
எல்லையம்மன் கோவில் நித்திய பூஜை: காலை 6:15 மணி. இடம்: பெரும்பேர் கண்டிகை.
செல்வமுத்துகுமார சுவாமி கோவில் அபிஷேகம், ஆராதனை, பூஜை வழிபாடு: காலை 5:45 மணி முதல் 10:30 வரை. சிறப்பு பூஜை: மாலை 5 மணி முதல் இரவு 8:30 வரை. இடம்: என்.ஹெச்:- 2, மறைமலை நகர்.
பசுபதீஸ்வரர் கோவில் சிறப்பு பூஜை: காலை 6:00 மணி. நித்திய பூஜை: மாலை 5:15 மணி. பள்ளியறை பூஜை: இரவு 8:00 மணி. இடம்: அச்சிறுபாக்கம்.