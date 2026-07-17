﻿ இன்று இனிதாக (17.07.2026) செங்கல்பட்டு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:50 AM
வேண்டவராசி அம்மன் கோவில்
ஆடி வெள்ளி திருவிளக்கு பூஜை: மாலை 6:00 மணி முதல் இரவு 7:30 மணி வரை. இடம்: நெ.23, பாண்டூர் கிராமம், வண்டலுார் தாலுகா.
படவேட்டம்மன் கோவில்
மண்டல பூஜை: மாலை 6:15 மணி. இடம்: வடநெம்மேலி கிராமம், திருப்போரூர் தாலுகா.
நாகாத்தம்மன் கோவில்
ஆடி மாத பிறப்பை முன்னிட்டு அம்மனுக்கு பாலாபிஷேகம், அலங்காரம், ஆராதனை, பூஜை, வழிபாடு: காலை 8:00 மணி. இடம்: ஜெயலட்சுமி நகர், கூடுவாஞ்சேரி.
மூகாம்பிகை அம்மன் கோவில்
சிறப்பு பூஜை: காலை 7:15 மணி. மாலை: அம்மனுக்கு ஊஞ்சல் சேவை: 6:15 மணி. இடம்: சிங்காரத்தோட்டம், வண்டலுார்.
பசுபதீஸ்வரர் கோவில்
சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை: காலை 6:00 மணி. நித்திய பூஜை: மாலை 4:30 மணி. பள்ளியறை பூஜை: இரவு 8:00 மணி. இடம்: அச்சிறுபாக்கம்.
ஸ்ரீ வெங்கடேச பெருமாள் கோவில்
ஆராதனை, பூஜை, வழிபாடு: காலை 7:15 மணி முதல் முற்பகல் 11:30 மணி. இடம்: மகாலட்சுமி நகர் விரிவு, நந்திவரம்.
தாந்தோன்றீஸ்வரர் கோவில்
சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை: - காலை 6:00 மணி. நித்திய பூஜை: மாலை 5:00 மணி. இடம்: பெரும்பேர் கண்டிகை.
பாபா கோவில்
சிறப்பு ஆரத்தி: காலை 7:00 மணி. சிறப்பு ஆராதனை, பூஜை: மாலை 5:00 மணி. இடம்: கேளம்பாக்கம்.
தியாகராஜ சுவாமி கோவில்
சிறப்பு அலங்காரம், ஆராதனை: காலை 6:15 மணி, இரவு 7:00 மணி. இடம்: திருக்கச்சூர்.
யோக ஹயக்ரீவர் கோவில்
நித்திய பூஜை: காலை 8:00 மணி. மாலை 4:30 மணி முதல் இரவு 8:00 மணி. இடம்: செட்டிபுண்ணியம், சிங்கபெருமாள் கோவில்.
ஓம் சக்தி விநாயகர் கோவில்
அபிஷேகம், அலங்காரம், ஆராதனை, பூஜை: காலை 7:00 மணி. இடம்: கிருஷ்ணாபுரம், கூடுவாஞ்சேரி.
வெங்கடேச பெருமாள் கோவில்
சிறப்பு பூஜை, வழிபாடு: காலை 8:30 மணி. இடம்: அம்பேத்கர் காலனி, கூடுவாஞ்சேரி.
இரணியம்மன் கோவில்
அபிஷேகம், ஆராதனை, பூஜை, வழிபாடு: காலை 6:00 மணி முதல். இடம்: ஜி.எஸ்.டி, சாலை, வண்டலுார்.
பாடலாத்ரி நரசிம்ம பெருமாள் கோவில்
அபிஷேகம், அலங்காரம், ஆராதனை, பூஜை, வழிபாடு: காலை 6:30 மணி முதல் 11:30 மணி வரை. நித்திய பூஜை, வழிபாடு: மாலை 6:30 மணி முதல் 8:00 மணி வரை. இடம்: சிங்கபெருமாள் கோவில்.
பால விநாயகர் கோவில்
கால சந்தி: காலை 7:00 மணி. நித்திய வழிபாடு: மாலை 5:30 மணி முதல். இடம்: வேதாசல நகர், செங்கல்பட்டு.
வரதராஜ பெருமாள் கோவில்
சிறப்பு அபிஷேகம், தீபாராதனை: காலை 9:00 மணி. இடம்: கடமலைப்புதுார் கிராமம், மதுராந்தகம் தாலுகா.