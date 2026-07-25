﻿ இன்று இனிதாக (25.07.2026) செங்கல்பட்டு

ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:18 AM
ராம பக்த ஆஞ்சநேயர் கோவில் நாம ராமாயணம், ஹனுமன் ஸாலிஸா பாராயணம்: இரவு 7:00 மணி. இடம்: பஜனை கோவில் தெரு, காட்டாங்கொளத்துார்.
வேண்டவராசி அம்மன் கோவில் மண்டல பூஜை: மாலை 6:30 மணி. இடம்: நெ.23, பாண்டூர் கிராமம், வண்டலுார் தாலுகா.
நாகாத்தம்மன் கோவில் அம்மனுக்கு பூஜை, நைவேத்திய வழிபாடு: காலை 8:00 மணி. இடம்: ஜெயலட்சுமி நகர், கூடுவாஞ்சேரி.
மூகாம்பிகை அம்மன் கோவில் நித்திய பூஜை: காலை 7:15 மணி. விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பாராயணம்: மாலை 6:15 மணி. இடம்: சிங்காரதோட்டம், வண்டலுார்.
பசுபதீஸ்வரர் கோவில் அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை: காலை 6:00 மணி. நித்திய பூஜை: மாலை 4:30 மணி. பள்ளியறை பூஜை: இரவு 8:00 மணி. இடம்: அச்சிறுபாக்கம்.
ஸ்ரீ வெங்கடேச பெருமாள் கோவில் ஆராதனை, பூஜை, வழிபாடு: காலை 7:15 மணி முதல் முற்பகல் 11:30 மணி. இடம்: மகாலட்சுமி நகர் விரிவு, நந்திவரம்.
தாந்தோன்றீஸ்வரர் கோவில் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை: -காலை 6:00 மணி. நித்திய பூஜை: மாலை 5:00 மணி. இடம்: பெரும்பேர் கண்டிகை.
தியாகராஜ சுவாமி கோவில் சிறப்பு அலங்காரம், ஆராதனை: காலை 6:15 மணி, இரவு 7:00 மணி. இடம்: திருக்கச்சூர்.
யோக ஹயக்ரீவர் கோவில் நித்திய பூஜை: காலை 8:00 மணி. மாலை 4:30 மணி முதல் இரவு 8:00 மணி. இடம்: செட்டிபுண்ணியம், சிங்கபெருமாள் கோவில்.
ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோவில் சிறப்பு ஆராதனை, பூஜை, வழிபாடு: காலை 8:00 மணி. இடம்: எண்டத்துார் கிராமம் மதுராந்தகம்.
வெங்கடேசபெருமாள் கோவில் சிறப்பு பூஜை, வழிபாடு: காலை 8:30 மணி. இடம்: அம்பேத்கர் காலனி, கூடுவாஞ்சேரி.
இரணியம்மன் கோவில் அபிஷேகம், ஆராதனை, பூஜை, வழிபாடு: காலை 6:00 மணி முதல். இடம்: ஜி.எஸ்.டி., சாலை, வண்டலுார்.
பாடலாத்ரி நரசிம்ம பெருமாள் கோவில் அபிஷேகம், அலங்காரம், ஆராதனை, பூஜை, வழிபாடு: காலை 6:30 மணி முதல் 11:30 மணி வரை. நித்திய பூஜை, வழிபாடு: மாலை 6:30 மணி முதல் 8:00 மணி வரை. இடம்: சிங்கபெருமாள் கோவில்.
வரதராஜ பெருமாள் கோவில் சிறப்பு அபிஷேகம், தீபாராதனை: காலை 9:00 மணி. இடம்: கடமலைப்புதுார் கிராமம், மதுராந்தகம் தாலுகா.
சின்ன முத்துமாரி அம்மன் கோவில் சிறப்பு பூஜை: காலை 9:00 மணி. இடம்: மேலமையூர், செங்கல்பட்டு.
வழித்துணை பாபா கோவில் நித்திய ஆராதனை: காலை 7:00 மணி, மதியம் 1:00 மணி, இரவு 7:45 மணி. இடம்: ஜி.எஸ்.டி., சாலை, வண்டலுார்.
ஆத்மநாத சுவாமி கோவில் நித்திய பூஜை: மாலை 5:00 மணி. இடம்: மோகல்வாடி கிராமம், மதுராந்தகம் வட்டம்.