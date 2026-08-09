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/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/﻿ இன்று இனிதாக : ... ( 09.08.2026) செங்கல்பட்டு

﻿ இன்று இனிதாக : ... ( 09.08.2026) செங்கல்பட்டு

﻿ இன்று இனிதாக : ... ( 09.08.2026) செங்கல்பட்டு

ADDED : ஆக 09, 2026 01:56 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 01:56 AM

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நாகாத்தம்மன் கோவில் அபிஷேகம், ஆராதனை, வழிபாடு: காலை 8:00 மணி. இடம்: ஜெயலட்சுமி நகர், கூடுவாஞ்சேரி.

வேண்டவராசி அம்மன் கோவில் மண்டல பூஜை: மாலை 6:15 மணி. இடம்: நெ.23.பாண்டூர் கிராமம், பெருமாட்டுநல்லுார் ஊராட்சி, வண்டலுார் தாலுகா.

சின்ன முத்துமாரி அம்மன் கோவில் காலசந்தி: காலை 9:00 மணி. சாயரட்ச பூஜை: மாலை 6:00 மணி. இடம்: மேலமையூர், செங்கல்பட்டு.

பால விநாயகர் கோவில் நித்திய பூஜை: காலை 7:00 மணி. வழிபாடு: குரு பகவான் வழிபாடு: மாலை 5:30 மணி. இடம்: வேதாசல நகர், செங்கல்பட்டு.

ஆத்மநாத சுவாமி கோவில் நித்திய பூஜை: காலை 7:00 மணி. இடம்: மோகல்வாடி கிராமம், மதுராந்தகம் தாலுகா.

மூகாம்பிகை அம்மன் கோவில் நித்திய பூஜை: காலை: 7:30 மணி. மாலை 6:15 மணி. இடம்: சிங்காரத்தோட்டம், வண்டலுார்.

கிருஷ்ணர் கோவில் சிறப்பு பூஜை: காலை 8:30 மணி. இடம்: பெருமாள் கோவில் தெரு, பொத்தேரி.

தாந்தோன்றீஸ்வரர் கோவில் அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு: காலை 6:15 மணி. நித்திய பூஜை: மாலை 5:00 மணி. இடம்: பெரும்பேர் கண்டிகை.

பாலசுப்ரமண்ய சுவாமி ஸத் சங்கம் ஆனந்த் தயாநிதி பாகவதர் வழங்கும் நமே பக்த ப்ரஷ்யதி உபன்யாசம்: மாலை 6:30 மணி முதல் இரவு 8:30 மணி வரை. இடம்: அருணகிரி நாதர் அரங்கம், குமரன் குன்றம், குரோம்பேட்டை.

பால திரிபுரசுந்தரி அம்மன் கோவில் நித்திய பூஜை, வழிபாடு: காலை 6:30 மணி. மாலை 6:00 மணி. இடம்: செம்பாக்கம்.

வெங்கடேச பெருமாள் கோவில் நித்திய பூஜை, ஆராதனை, வழிபாடு: காலை 6:30 மணி. இடம்: அம்பேத்கர் காலனி, கூடுவாஞ்சேரி.

சிறப்பு அலங்காரம், வழிபாடு: காலை 8:30 மணி. இடம்: சீனிவாசபுரம், ராமு தெரு, கூடுவாஞ்சேரி.

அகத்தீஸ்வரர் கோவில் அபிஷேகம், வழிபாடு: காலை 6:30 மணி. நித்திய பூஜை: மாலை 5:30 மணி. இடம்: அனந்தமங்கலம் மலைக்கோவில்.

மருந்தீஸ்வரர் கோவில் அபிஷேகம், அலங்காரம், ஆராதனை, வழிபாடு: காலை 6:15 மணி. நித்திய பூஜை: மாலை 5:10 மணி. பள்ளியறை பூஜை: இரவு 8:00 மணி. இடம்: திருக்கச்சூர்.

ஆட்சீஸ்வரர் கோவில் சிறப்பு பூஜை: காலை: 6:15 மணி. மாலை 5:00 மணி. பள்ளியறை பூஜை: இரவு 8:10 மணி. இடம்: அச்சிறுபாக்கம்.

எல்லையம்மன் கோவில் ஆராதனை: காலை 6:30 மணி. இடம்: பெரும்பேர் கண்டிகை.

தியாகராஜ சுவாமி கோவில் ஆராதனை: காலை 8:45 மணி, இரவு 7:15 மணி. இடம்: திருக்கச்சூர்.

அகோர வீரபத்திர சுவாமி கோவில் ஆராதனை: காலை 7:00 மணி முதல் முற்பகல் 11:30 மணி. இடம்: அனுமந்தபுரம், சிங்க பெருமாள் கோவில்.

யோக ஹயக்ரீவர் கோவில் அபிஷேகம், பூஜை: காலை 8:00 மணி. சிறப்பு பூஜை: மாலை 4:30 மணி முதல், இரவு 8:00 மணி. இடம்: செட்டிபுண்ணியம், சிங்கபெருமாள் கோவில்.

செல்வ விநாயகர் கோவில் நித்திய பூஜை: காலை 6:30 மணி முதல் முற்பகல் 11:45 மணி. மாலை 6:30 மணி. இடம்: நாராயணபுரம், நந்திவரம்.

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