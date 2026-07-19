﻿ இன்று இனிதாக (19.07.20269) செங்கல்பட்டு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:14 AM
பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோவில்
சிறப்பு ஆராதனை, பூஜை, வழிபாடு: காலை 5:45 மணி. இரவு 7:00 மணி. இடம்: 6வது தெரு, ஓட்டேரி விரிவு, வண்டலுார்.
அகத்தீஸ்வரர் கோவில்
சிறப்பு பூஜை: காலை 6:00 மணி. நித்திய பூஜை: மாலை 5:15 மணி. இடம்: அனந்தமங்கலம் மலைக்கோவில்.
வேண்டவராசி அம்மன் கோவில்
மண்டல பூஜை: மாலை 6:15 மணி. இடம்: நெ.23.பாண்டூர் கிராமம், பெருமாட்டுநல்லுார் ஊராட்சி, வண்டலுார் தாலுகா.
படவேட்டம்மன் கோவில்
மண்டல பூஜை: மாலை 6:15 மணி. இடம்: வடநெம்மேலி கிராமம், திருப்போரூர் தாலுகா.
நாகாத்தம்மன் கோவில்
அம்மன் மற்றும் சஷ்டியை முன்னிட்டு முருகக் கடவுளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு: காலை 8:00 மணி. இடம்: ஜெயலட்சுமி நகர், கூடுவாஞ்சேரி.
பாடலாத்ரி நரசிம்ம பெருமாள் கோவில்
அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு: காலை 6:30 மணி முதல் மதியம் 11 மணி வரை. நித்திய பூஜை, வழிபாடு: மாலை: 5:30 மணி முதல் 7:45 மணி வரை. இடம்: சிங்கபெருமாள் கோவில்.
மூகாம்பிகை அம்மன் கோவில்
அபிஷேகம், ஆராதனை: காலை 7:15 மணி. நித்திய பூஜை, வழிபாடு: மாலை 6:15 மணி. இடம்: சிங்காரத்தோட்டம், வண்டலுார்.
சின்ன முத்துமாரி அம்மன் கோவில்
நித்திய பூஜை: காலை 9:00 மணி. சாயரச்சை: மாலை 6:00 மணி. இடம்: ஜி.எஸ்.டி., சாலை, சின்ன மேலமையூர், செங்கல்பட்டு.
ராம பக்த ஆஞ்சநேயர் கோவில்
நாம ராமாயணம், ஹனுமன் ஸாலிஸா பாராயணம்: இரவு 7:00 மணி. இடம்: பஜனை கோவில் தெரு, காட்டாங்கொளத்துார்.
வரதராஜ பெருமாள் கோவில்
சிறப்பு பூஜை: காலை 9:00 மணி. இடம்: கடமலைப்புதுார் கிராமம், மதுராந்தகம் தாலுகா.
பாலமுருகன் கோவில்
அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை: காலை 7:00 மணி. இடம்: எலப்பாக்கம்.
வேதகிரீஸ்வரர் கோவில்
சிறப்பு பூஜை: காலை 6:00 மணி முதல் 11:00 மணி வரை. நித்திய பூஜை: மாலை 5:00 மணி முதல். பள்ளியறை பூஜை: இரவு 8:00 மணி. இடம்: திருக்கழுக்குன்றம்.
கைலாய நாதேஸ்வரர் கோவில்
அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை: காலை 7:00 மணி. நித்திய பூஜை: மாலை 5:30 மணி முதல் இரவு 8:00 மணி வரை. இடம்: செட்டிபுண்ணியம் கிராமம், செங்கல்பட்டு.
ஆத்மநாத சுவாமி கோவில்
அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை: காலை 7:00 மணி. மாலை 6:30 மணி. இடம்: மோகல்வாடி கிராமம், மதுராந்தகம் வட்டம்.
கிருஷ்ணர் கோவில்
அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை: காலை: 8:30 மணி. இடம்: பெருமாள் கோவில் தெரு, பொத்தேரி.
கைலாசநாதர் கோவில்
நித்திய பூஜை, வழிபாடு: காலை 6:00 மணி மற்றும் மாலை 5:00 மணி. இடம்: திருப்போரூர்.
யோக ஹயக்ரீவர் கோவில்
நித்திய அபிஷேகம், பூஜை: காலை 6:15 மணி, மாலை 6:30 மணி. இடம்: செட்டிபுண்ணியம், சிங்கபெருமாள் கோவில்.
செங்கண்மாலீஸ்வரர் கோவில்
அபிஷேகம், வழிபாடு: காலை 6:30 மணி. நித்திய பூஜை: மாலை 5:15 மணி முதல். இடம்: செங்கண்மால் கிராமம்.
கோதண்டராமர் கோவில்
அபிஷேகம், ஆராதனை, பூஜை, வழிபாடு: காலை 6:00 மணி. இடம்: ஒரகடம்.