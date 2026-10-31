/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/இன்றைய மின் தடை: செங்கல்பட்டு
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 07:36 PM
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காலை: 9:00 மணி முதல் மதியம் 03: 00 மணி வரை.
அச்சிறுபாக்கம்: அச்சிறுபாக்கம், மேல்மருவத்துார், சோத்துப்பாக்கம், கிளியாநகர், மின்னல் சித்தாமூர், தொழுப்பேடு, கடமலைப்புத்துார், பெரும்பேர்கண்டிகை, சின்னகயப்பாக்கம்.
ராமாபுரம் துணை மின் நிலையம்: எலப்பாக்கம்,கோட்ட கயப்பாக்கம், ராமாபுரம், காட்டுக்கரணை பொற்பனங்கரனை, வேலாமூர், மதுார், கல்லியங்குணம், ஆணைக்குன்றம், ரெட்டியார்பாளையம். ஒரத்தி துணை மின் நிலையம்: ஒரத்தி, பொறங்கால், அன்னங்கால், கூனங்கரணை, கீழ்அத்திவாக்கம், கொங்கரை, களத்துார், முன்னக்குளம், அனந்தமங்களம்.