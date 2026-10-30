இன்று இனிதாக: செங்கல்பட்டு

ADDED : அக் 30, 2026 12:46 AM
ஆன்மிகம்
ராம பக்த ஆஞ்சநேயர் கோவில்
ராம ராமாயணம், ஹனுமன் சாலீஸா பாராயணம், மாலை 7:00 மணி. இடம்: பஜனை கோவில் தெரு, காட்டாங்கொளத்தூர்.
மூகாம்பிகை அம்மன் கோவில்
சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை, காலை 7:15 மணி. அம்மனுக்கு ஊஞ்சல் சேவை, மாலை 6:15 மணி. இடம்: சிங்காரத்தோட்டம், வண்டலூர்.
தாந்தோன்றீஸ்வரர் கோவில்
அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை, காலை 6:00 மணி. சிறப்பு பூஜை, வழிபாடு, மாலை 5:00 மணி. இடம்: பெரும்பேர்கண்டிகை.
நாகாத்தம்மன் கோவில்
அபிஷேகம், ஆராதனை, சிறப்பு பூஜை, காலை 8:00 மணி. இடம்: ஜெயலட்சுமி நகர், கூடுவாஞ்சேரி.
ஓம் சக்தி விநாயகர் கோவில்
நித்ய பூஜை, மாலை 7:00 மணி. இடம்: கிருஷ்ணாபுரம், கூடுவாஞ்சேரி.
வெங்கடேசபெருமாள் கோவில்
நித்ய பூஜை, வழிபாடு, காலை 8:30 மணி. இடம்: அம்பேத்கர் காலனி, கூடுவாஞ்சேரி.
இரணியம்மன் கோவில்
அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை, வழிபாடு, காலை 6:00 மணி. நித்ய பூஜை வழிபாடு, காலை 8:00 மணி. இடம்: ஜி.எஸ்.டி, சாலை, வண்டலூர்.
பசுபதீஸ்வரர் கோவில்
அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை, காலை 6:00 மணி. சிறப்பு பூஜை, மாலை 4:30 மணி. பள்ளியறை பூஜை, இரவு 8:00 மணி. இடம்: அச்சிறுபாக்கம்.
பால விநாயகர் கோவில்
அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை, காலை 7:00 மணி. இடம்: வேதாச்சல நகர், செங்கல்பட்டு.
வீர ஆஞ்சநேயர் கோவில்
சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை, காலை 7:00 மணி. இடம்: புதுப்பாக்கம், செங்கல்பட்டு.
சின்ன முத்துமாரி அம்மன் கோவில்
அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை, காலை 9:00 மணி; மாலை 5:30 மணி. இடம்: ஜி.எஸ்.டி., சாலை, சின்னமேலமையூர், செங்கல்பட்டு.
வழித்துணை பாபா கோவில்
அபிஷேகம், ஆராதனை, காலை 7:00 மணி; மதியம் 1:00 மணி; இரவு 7:45 மணி. இடம்: ஜி.எஸ்.டி., சாலை, வண்டலூர்.
ஆத்மநாத சுவாமி கோவில்
சிறப்பு பூஜை, மாலை 5:00 மணி. இடம்: மோகல்வாடி கிராமம், மதுராந்தகம்.
செல்வமுத்து குமாரசுவாமி கோவில்
அபிஷேகம், ஆராதனை, பூஜை வழிபாடு, காலை 5:45 மணி முதல் 10:30 மணி வரை. சிறப்பு பூஜை, மாலை 5:00 மணி. இடம்: என்.ஹெச்- – 2, மறைமலை நகர்.
கிருஷ்ணர் கோவில்
நித்ய பூஜை, காலை 8:30 மணி. இடம்: பெருமாள் கோவில் தெரு, பொத்தேரி.
சக்தி விநாயகர் கோவில்
அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜை, வழிபாடு, காலை 7:30 மணி, மாலை 6:30 மணி. இடம்: கே.கே.நகர், கூடுவாஞ்சேரி.
ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோவில்
சிறப்பு ஆராதனை, பூஜை, காலை 8:00 மணி. இடம்: எண்டத்தூர், மதுராந்தகம்.
வெங்கடேச பெருமாள் கோவில்
சிறப்பு ஆராதனை, பூஜை, காலை 7:15 மணி. இடம்: மகாலட்சுமி நகர் விரிவு, நந்திவரம்.
பாபா கோவில்
சிறப்பு ஆரத்தி, காலை 7:00 மணி. சிறப்பு ஆராதனை, மாலை 5:00 மணி. இடம்: கேளம்பாக்கம்.
தியாகராஜ சுவாமி கோவில்
சிறப்பு அலங்காரம், ஆராதனை, காலை 6:15 மணி, இரவு 7:00 மணி. இடம்: திருக்கச்சூர்.
யோக ஹயக்ரீவர் கோவில்
சிறப்பு பூஜை, காலை 8:00 மணி. வழிபாடு, மாலை 4:30 மணி. இடம்: செட்டிபுண்ணியம், சிங்கபெருமாள் கோவில்.