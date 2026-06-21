/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ இன்றைய மின் தடை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:49 PM
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காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை.
நல்லம்பாக்கம்: கண்டிகை, ரத்தினமங்கலம், வெங்கம்பாக்கம், டாலர்ஸ் காலனி, கீரப்பாக்கம், போரூர், பனங்காட்டுபாக்கம், போலீஸ் ஹவுசிங், நல்லம்பாக்கம், குமிழி, அமணம்பாக்கம் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
நாளைய மின்தடை
மாம்பாக்கம்: மாம்பாக்கம், பொன்மார், வேங்கடமங்கலம், புதுப்பாக்கம், கொளத்துார், மேல்கோட்டையூர், கீழ்கோட்டையூர், கண்டிகை ஒரு பகுதி, வெங்கம்பாக்கம் ஒரு பகுதி, இரத்தின மங்கலம் ஒரு பகுதி, கேளம்பாக்கம், தையூர், ஓ.எம்.ஆர்.சாலை ஒரு பகுதி, சாத்தான்குப்பம்.