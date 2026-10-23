சாலை விரிவாக்கத்திற்கு இடிக்கப்பட்ட தர்கா வளாக சமாதி இடமாற்றம்
சாலை விரிவாக்கத்திற்கு இடிக்கப்பட்ட தர்கா வளாக சமாதி இடமாற்றம்
UPDATED : செப் 26, 2026 09:24 PM
ADDED : செப் 26, 2026 09:21 PM
கூவத்துார்: வேப்பஞ்சேரியில் சாலை விரிவாக்கத்திற்கு இடிக்கப்பட்ட தர்கா வளாகத்தில் இருந்த சமாதி, பலத்த பாதுகாப்புடன், வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.
கூவத்துார் அடுத்த, கடலுார் ஊராட்சியில் உள்ள, வேப்பஞ்சேரி பகுதியில், மாமல்லபுரம் - புதுச்சேரி தேசிய நெடுஞ்சாலை கடந்து செல்கிறது. முஸ்லிம் சமாதியுடன் கூடிய பழமையான நாகூர் ஆண்டவர் தர்கா, சாலையை ஒட்டி இருந்தது. முஸ்லிம் மட்டுமின்றி, இந்துக்களும் தர்காவில் வழிபட்டு வந்தனர்.
இந்நிலையில், தேசிய நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கத்திற்காக, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன், சாலையின் இடதுபுறத்தில் இருந்த தர்கா, மேற்குப்புறத்தில் இருந்த விநாயகர் கோவிலும் இடிக்கப்பட்டன.
தர்கா பகுதியில் இருந்த சமாதி மட்டும் அகற்றப்படாமல் இருந்தது. அப்பகுதியில் இருந்து, புதுச்சேரி நோக்கி செல்லும் நான்கு வழிப்பாதைக்கு, சமாதி பகுதி முக்கிய சந்திப்பாக உள்ளது. சமாதி அகற்றப்படாத நிலையில், தர்கா அமைவிட பகுதியில், சாலைப்பணிகளை முடிப்பதில் சுணக்கம் ஏற்பட்டது.
தர்காவை நிர்வகித்து வந்தவர்கள், சமாதிக்கு,மாற்று இடம் வழங்குமாறு, அரசிடம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இதுகுறித்து வருவாய் துறையினர் பரிசீலித்து, அரசுக்கு சொந்தமான வண்டிப்பாதை பகுதியை சமாதிக்கு இடத்தை ஒதுக்கினர். அதைத்தொடர்ந்து, வருவாய் துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில், போலீஸ் பாதுகாப்புடன், நேற்று சமாதியை பாதுகாப்புடன் பெயர்த்து எடுத்து, கிரேன் மூலம் புதிய இடத்திற்கு மாற்றும் பணிகள் நடந்தன.