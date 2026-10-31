செங்கையில் நாளை கிராம சபை கூட்டம்

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ADDED : அக் 30, 2026 07:06 PM
மாமல்லபுரம்: செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஊராட்சிகளில், நாளை கிராம சபை கூட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது.
கிராம ஊராட்சிகளில், தலைவர், துணைத்தலைவர் மற்றும் வார்டு உறுப்பினர்கள் ஆகியோரின் பதவிக்காலம், கடந்த அக்., 19ம் தேதியுடன் முடிவடைந்தது.
இதனால், ஊராட்சி நிர்வாக பொறுப்புகள் அனைத்தும், மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், ஊராட்சி செயலர் ஆகியோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், உள்ளாட்சி தினமான நாளை, கிராமபை கூட்டம் நடத்த, தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், அச்சிறுப்பாக்கம், காட்டாங்கொளத்துார், சித்தாமூர், திருக்கழுக்குன்றம், திருப்போரூர், புனிததோமையார் மலை, மதுராந்தகம், லத்துார் ஆகிய எட்டு ஒன்றியங்களில் உள்ள 359 ஊராட்சிகளில், கிராம சபை கூட்டம் நாளை நடத்தப்பட உள்ளது.
கடந்த ஆண்டின் தணிக்கை அறிக்கை, மழைநீர் சேகரிப்பிற்கு கட்டமைப்பு ஏற்படுத்துதல் மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக ஊரக வளர்ச்சித்துறையினர் தெரிவித்தனர்.