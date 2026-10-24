/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/மாம்பாக்கத்தில் நாளை வேலைவாய்ப்பு முகாம்
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 05:24 PM
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செங்கல்பட்டு: வண்டலுார் அடுத்த மாம்பாக்கம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் நாளை காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 3:00 மணி வரை தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெறுகிறது.
கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்ட அறிக்கை:
செங்கல்பட்டு மாவட்ட நிர்வாகம், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம், மகளிர் திட்டம் இணைந்து நடத்தும் முகாமில், 150க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் பங்கேற்று, 20,000க்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஆட்களைத் தேர்வு செய்ய உள்ளன.
இதில், 18 முதல் 40 வயது வரை உள்ள, 8ம் வகுப்பு முதல் பட்டப்படிப்பு வரை படித்தவர்கள் பங்கேற்கலாம். அனுமதி இலவசம். மேலும் விபரங்களுக்கு 044– -27426020, 94868 70577, 94990 55895 ஆகிய போன் எண்களில் தொடர்புகொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.