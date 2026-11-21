UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 04:30 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், நாளை போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடத்தப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
போலியோ என்னும் இளம்பிள்ளைவாத நோயை முற்றிலும் ஒழித்திட, 31 ஆண்டுகளாக, போலியோ சொட்டு மருந்து ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், நாளை போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடத்தப்படுகிறது. மாவட்டத்தில் உள்ள 1,118 மையங்களில் 2.36 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு, போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அரசு மருத்துவமனைகள், அரசு ஆரம்ப மருத்துவ நிலையங்கள், துணை மருத்துவ நிலையங்கள், அங்கன்வாடி மையங்கள் மற்றும் அரசு பள்ளிகளில் போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்படும்.
இதில், பொது சுகாாாரத்துறை பணியாளர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் சுய உதவிக்குழுனர்கள் என மொத்தம் 4,780 பேர் ஈடுபட உள்ளனர்.
வெளிமாநிலங்களில் இருந்து கட்டுமான பணிக்காக வந்துள்ள பணியாளர்களின் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை தனியாக கணக்கிடப்பட்டு அவர்களுக்கும் 26 சிறப்பு நடமாடும் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.