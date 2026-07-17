/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ நாளைய மின் தடை;செங்கல்பட்டு
ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:49 AM
அ நிறம் | அளவு
காலை 9:00 முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை
தாம்பரம் மின் கோட்டம்: முல்லை நகர், அம்பேத்கர் தெரு, வைகை நகர், காந்தி நகர், பழைய ஸ்டேட் பாங்க் காலனி, வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் சாலை, காமராஜ் தெரு, காந்தி சாலையின் ஒரு பகுதி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.
காலை 9:00 முதல் மாலை 5:00 மணி வரை
கோவிந்தாபுரம் துணை மின் நிலையம்: கோகுலாபுரம், கோவிந்தாபுரம், களிவந்தப்பட்டு, கடம்பூர், சின்ன செங்குன்றம், கோவிந்தாபுரம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு, கரும்பூர், கூடலுார், ஸ்ரீவாரி நகர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.