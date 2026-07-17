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﻿ நாளைய மின் தடை;செங்கல்பட்டு

﻿ நாளைய மின் தடை;செங்கல்பட்டு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:49 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:49 AM

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காலை 9:00 முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை

தாம்பரம் மின் கோட்டம்: முல்லை நகர், அம்பேத்கர் தெரு, வைகை நகர், காந்தி நகர், பழைய ஸ்டேட் பாங்க் காலனி, வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் சாலை, காமராஜ் தெரு, காந்தி சாலையின் ஒரு பகுதி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.

காலை 9:00 முதல் மாலை 5:00 மணி வரை

கோவிந்தாபுரம் துணை மின் நிலையம்: கோகுலாபுரம், கோவிந்தாபுரம், களிவந்தப்பட்டு, கடம்பூர், சின்ன செங்குன்றம், கோவிந்தாபுரம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு, கரும்பூர், கூடலுார், ஸ்ரீவாரி நகர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.

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