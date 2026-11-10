முதலியார்குப்பம் படகு இல்லத்தில் சுற்றுலா பயணியர் குதுாகலம்
முதலியார்குப்பம் படகு இல்லத்தில் சுற்றுலா பயணியர் குதுாகலம்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:17 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:14 AM
செய்யூர்: தீபாவளி விடுமுறையை முன்னிட்டு, முதலியார்குப்பம் படகு இல்லத்தில், ஏராளமான சுற்றுலா பயணியர், நேற்று குடும்பத்தினருடன் வந்து படகு சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர்.
செய்யூர் அருகே முதலியார்குப்பம் கிராமத்தில் உள்ள கழிவெளிப்பகுதியில், தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் கீழ் செயல்படும், படகு இல்லம் உள்ளது.
இங்கு, விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் பண்டிகை காலங்களில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணியர் வந்து, குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் படகு சவாரி செய்து மகிழ்ந்து வருகின்றனர்.
இங்கு மூன்று, ஆறு, எட்டு இருக்கைகள் கொண்ட விசைப்படகுகள், அதிவேக விசைப்படகுகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
தீபாவளி விடுமுறை காரணமாக நேற்று ஏராளமான சுற்றுலா பயணியர், தங்கள் குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் வந்து படகு சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர். வழக்கத்தைவிட அதிக மக்கள் வந்ததால், படகு இல்லம் களை கட்டியது.