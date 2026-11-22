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ADDED : நவ 21, 2026 11:00 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் பேரூராட்சிக்கு, புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள அலுவலகம் திறப்பு விழாவிற்கு தயார் நிலையில் உள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், வளர்ந்து வரும் பகுதியாக திருப்போரூர் பேரூராட்சி உள்ளது. இங்குள்ள 15 வார்டுகளில் 30 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர்.
திருப்போரூர் பேருந்து நி லையம் அருகே அமைந்துள்ள பேரூராட்சி அலுவலகம் குறுகிய கட்டடத்தில், இயங்குவதால், பணியாளர்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
இதனால், பல்வேறு சேவை கோரி வரும் மக்களும் இடவசதியின்றி அவதிப்படுகின்றனர். இதனால், திருப்போரூரில் புதிதாக பேரூராட்சி அலுவலகம் கட்ட பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இதையடுத்து, 98 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், கடந்தாண்டு புதிதாக பே ரூராட்சி அலுவலகம் கட்டும் பணி தொடங்கியது. தற்போது பணிகள் அனைத்தும் முடிந்து திறப்பு விழாவிற்கு தயார் நிலை யில் உள்ளது.
இன்னும் இரு மாதங்களில் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.