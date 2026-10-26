சென்னை சைக்ளோத்தான் போட்டி இ.சி.ஆர்.,இல் போக்குவரத்து தடை
சென்னை சைக்ளோத்தான் போட்டி இ.சி.ஆர்.,இல் போக்குவரத்து தடை
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 05:24 PM
மாமல்லபுரம்: கானத்துார் – மாமல்லபுரம் இடையே, நாளை நடக்கும்
சென்னை சைக்ளோத்தான் போட்டிக்காக, அதிகாலை 4:30 மணி முதல் பகல் – 10:00 மணி வரை போக்குவரத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக மேம்பாட்டு ஆணையம், எச்.சி.எல்., நிறுவனத்துடன் இணைந்து, கிழக்கு கடற்கரை சாலை பகுதியில் சென்னை சைக்ளோத்தான் போட்டி நாளை நடத்தப்படுகிறது. இதில், பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த சைக்கிளிங் வீரர்கள், பங்கேற்க உள்ளனர்.
இப்போட்டி கானத்துார் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் தொடங்கி மாமல்லபுரம் புறவழி சந்திப்பு வரை நடக்கிறது. இதனால், கானத்துார் – மாமல்லபுரம் இடையே, நாளை அதிகாலை 4:30 மணி முதல் பகல் – 10:30 வரை போக்குவரத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் இருந்து, புதுச்சேரி நோக்கி செல்லும் வாகனங்கள், புதுச்சேரியில் இருந்து, சென்னை நோக்கி செல்லும் வாகனங்கள், பழைய மாமல்லபுரம் சாலை வழியாக, மாற்றுப்பாதையில் செல்ல வே ண்டும் என, போக்குவரத்து போலீசார் அறிவுறுத்தி உள்ளனர். தமிழக மேம்பாட்டு ஆணையம், எச்.சி.எல்., நிறுவனத்துடன் இணைந்து,