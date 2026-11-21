செங்கை பஸ் நிலையத்தில் ஆக்கிரமிப்பு வாகனங்களால் போக்குவரத்து நெரிசல்
செங்கை பஸ் நிலையத்தில் ஆக்கிரமிப்பு வாகனங்களால் போக்குவரத்து நெரிசல்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:36 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு பேருந்து நிலையத்தில், சாலையை ஆக்கிரமித்து நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால், நெரிசலில் சிக்கி வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு பேருந்து நிலையம் அருகே, மேற்பார்வை மின்வாரிய அலுவலகம், ரயில் நிலைய நுழைவாயில், அரசு போக்குவரத்து பணிமனை போன்றவை அமைந்துள்ளன.
பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து காஞ்சிபுரம், தாம்பரம், மதுராந்தகம், திருக்கழுக்குன்றம், திருப்போரூர், உத்திரமேரூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. பேருந்து நிலைய நுழைவாயிலில் புறக்காவல் நிலையம் அமைந்துள்ளது. அதன் அருகில் சாலையை ஆக்கிரமித்து அதிகளவில் ஷேர் ஆட்டோக்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன. இதனால், பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வரும் பேருந்துகள் நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கின்றன. தவிர, பேருந்து நிலைய நுழைவாயில் முன், சவாரிக்காக நீண்ட நேரம் நிறுத்தப்படும் ஆட்டோக்களால், பயணியரும் சிரமப்படுகின்றனர். அதேபோல் மின்வாரிய அலுவலகம் பகுதியில், வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன. இதனால், ரயில் நிலையம் செல்லும் பயணியர் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளும் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். போக்குவரத்து போலீசார், ஆக்கிரமிப்பு வாகனங்களை அப்புறப்படுத்தமால் அலடசியத்துடன் செயல்படுவதாக, குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
எனவே, துறை சார்ந்த உயரதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க, நடவடிக்கை வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.