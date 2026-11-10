ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் நெரிசல்

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ADDED : நவ 07, 2026 08:54 PM
மறைமலைநகர்:
தீபாவளியை முன்னிட்டு நேற்று ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளான மறை மலைநகர், சிங்கபெருமாள் கோவில், கூடுவாஞ்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தென்மாவட்டங்களை சேர்ந்த லட்சக்கணக்கானோர் தங்கி ஒரகடம், மறைமலைநகர், மகேந்திரா சிட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள தொழிற்சாலைகளில் வேலை பார்த்து வருகின்றனர்.
தீபாவளி தொடர் விடுமுறை காரணமாக நேற்று முன்தினம் மாலை மற்றும் நேற்று பலரும் சொந்த ஊர் புறப்பட்டு சென்றனர்.கிளாம்பாக்கம், மறைமலை நகர் பகுதியில் பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் ஆயிரக்கணக்கானோர் கார், பைக் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
இதன் காரணமாக திருச்சி -– சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்னை மார்கத்தில் இருசக்கர வாகனங்கள், கார்கள், பேருந்துகள் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அணிவகுத்து சென்றன. இதன் காரணமாக சிங்கபெருமாள் கோவில்,பொத்தேரி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் சிங்கபெருமாள் கோவில் -– கூடுவாஞ்சேரி வரை இரு மார்க்கங்களில் பல்வேறு இடங்களில் குண்டும் குழியுமாக உள்ளது.
எனவே விடுமுறை முடிந்து மீண்டும் சென்னை வருவோரின் வசதிக்காக பள்ளங்களை சீரமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.