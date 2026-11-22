ADDED : நவ 21, 2026 05:30 PM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரத்தில் தொல்லியல்துறை சார்பில், சுற்றுலா வழிகாட்டிகளுக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி இன்று (நவ.,21) நடந்தது.
மாமல்லபுரத்தில், இம்மாதம் 19ம் தேதி முதல், வரும் 25ம் தேதி வரை, உலக பாரம்பரிய வாரம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி தொல்லியல்துறை சார்பில் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழக விடுதியில், சுற்றுலா வழிகாட்டிகளுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி இன்று அளிக்கப்பட்டது.
தொல்லியல்துறை சென்னை வட்ட துணை கண்காணிப்பு பொறியாளர் பரணிதரன், செங்கல்பட்டு மாவட்ட எஸ்.பி., அய்மன் ஜமால் ஆகியோர் இந்நிகழ்வை தொடங்கி வைத்தனர்.
மாமல்லபுரத்தில் உள்ள பல்லவ சிற்பக்கலை, கட்டடக்கலை மற்றும் சிற்பங்களை பாதுகாப்பது குறித்தும் தொல்லியல் துறையின் முன்னாள் கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீராமன் வழிகாட்டிகளுக்கு விளக்கினார்.
இந்நிகழ்வில், இந்திய சுற்றுலாத்துறை மண்டல இயக்குநர் வெங்கடேசன், தொல்லியல்துறை முதுநிலை நிர்வாக அலுவலர் ரகு, மாமல்லபுரம் முதுநிலை பராமரிப்பு அலுவலர் ஸ்ரீதர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.