கருங்குழியில் சிக்னல் போர்டு பழுது தாமதமாக புறப்பட்ட ரயில்கள்
கருங்குழியில் சிக்னல் போர்டு பழுது தாமதமாக புறப்பட்ட ரயில்கள்
ADDED : அக் 23, 2026 09:31 PM
செங்கல்பட்டு: கருங்குழியில் ரயில் நிலையத்தில் உள்ள சிக்னல் கோளாறு காரணமாக விரைவு ரயில்கள் தாமதமாக புறப்பட்டன.
செங்கல்பட்டு -மாவட்டம் தென்மாவட்டங்களை இணைக்கும் முக்கிய ரயில் வழித்தடமாக உள்ளது. மதுராந்தகம் அடுத்த கருங்குழி பகுதியில், பெய்த மழையால் இன்று (அக்.,23) மாலை ரயில்வே சிக்னல் போர்டில் திடீரென புகை ஏற்பட்டு பழுதானது. இதனால், கன்னியாகுமரி விரைவு ரயில் உட்பட சென்னை எழும்பூரில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் ஆறு விரைவு ரயில்களும் கருங்குழியில் நின்றன. இதனால், ரயில் பயணியர் அவதிப்பட்டனர்.
அங்கு வந்த ரயில்வே அதிகாரிகள் சிக்னல் போர்டில் ஏற்பட்ட பழுது தொடர்பாக ஆய்வு செய்து சீரமைத்தனர்.
அதன்பின், தென்மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை வந்த ஒன்பது விரைவு ரயில்கள் தாமதமாக சென்றன.
இதுகுறித்து ரயில்வே அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘சிக்னல் போர்டில் புகை ஏற்பட்டது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். இதுபோன்று இனி நடக்காதவாறு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றார்.