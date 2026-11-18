ADDED : நவ 18, 2026 09:27 PM
திருப்போரூர்: மாம்பாக்கம் கல்நடை மருந்தகம் வளாகத்தில், மரக்கன்று நடும் விழாவை அமைச்சர் சரத்குமார் இன்று (நவ.,18) தொடங்கி வைத்தார்.
திருப்போரூர் ஒன்றியத்தில் அனுமந்தபுரம், காயார், கேளம்பாக்கம், நெம்மேலி, அருங்குன்றம், பையனுார், தண்டலம் ஆகிய ஏழு ஊராட்சிகளில் ஊரக வளர்ச்சித்துறை சார்பில், நாற்றங்கால் பண்ணை அமைக்கப்பட்டு 50 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த மரக்கன்றுகள் இயற்கை சூழலை அதிகரிக்கும் வகையில், தேவைப்படும் இடங்களில் நடவு செய்யப்பட உள்ளது.
எனவே, இயற்கை சூழல், நிலத்தடிநீர் அதிகரிக்கும் நோக்கத்தில் இன்று மாம்பாக்கம் கல்நடை மருந்தகம் வளாகத்தில் மரக்கன்று நடும் விழா நடந்தது.
இதில், அமைச்சர் சரத்குமார் பங்கேற்று மா, கொய்யா, பலா, தேக்கு உள்ளிட்ட 600 மரக்கன்றுகளை நடும் பணியை தொடங்கி வைத்தார்.
இந்நிகழ்வில், திருப்போரூர் தொகுதி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., விஜயராஜ், மாவட்ட வன அலுவலர் பால்வே கிரிஷ் ஹரிபாவ், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநர் ஸ்ருதி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.