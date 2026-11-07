/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/லாரி கவிழ்ந்து ஓட்டுநர் பலி
ADDED : நவ 06, 2026 08:21 PM
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மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரம் அருகே, டாரஸ் லாரி கவிழ்ந்து ஓட்டுநர் இறந்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், குளத்துாரைச் சேர்ந்தவர் தேவேந்திரன், 47. லாரி ஓட்டுநரான அவர், நேற்று (நவ.,5) காலை, கூவத்துார் பகுதியில் இருந்து, சென்னைக்கு, எம்.சாண்ட் நிரப்பிய டாரஸ் லாரியை ஓட்டிச் சென்றார்.
மாமல்லபுரம் அடுத்த, கடம்பாடியில் 7:00 மணிக்கு சென்றபோது, லாரி கட்டுப்பாட்டை இழந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. அவர் லாரியில் இருந்து வெளியேற இயலாமல் சிக்கிக்கொண்டார்.
மாமல்லபுரம் போலீசார், தீயணைப்பு துறையினருடன் சென்று, அவரை மீட்டு, மாமல்லபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றபோது, அவர் இறந்ததாக, டாக்டர் தெரிவித்தார். மாமல்லபுரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.