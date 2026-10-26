/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/டாரஸ் லாரி மோதி கொத்தனார் பலி
UPDATED : அக் 08, 2026 09:40 PM
ADDED : அக் 08, 2026 08:54 PM
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பவுஞ்சூர்: பவுஞ்சூர் அருகே, டாரஸ் லாரி மோதிய விபத்தில், 38, வயது வாலிபர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.
பவுஞ்சூர் அடுத்த நெடுமரத்தைச் சேர்ந்தவர் ராமு, 38. கொத்தனார். இவர், நேற்று மாலை பாலுாரில் உள்ள மதுக்கடைக்கு சென்று மது அருந்தியுள்ளார்.
மது போதையில் இருசக்கர வாகனத்தில் பாளையம் கூட்ரோட்டில் நெடுமரம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, பவுஞ்சூரில் இருந்து மண் ஏற்றி சென்ற டாரஸ் லாரி ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியது.
இதில், லாரியின் சக்கரம் ஏறி இறங்கியதில் ராமு உடல் நசுங்கி பலியானார். அணைக்கட்டு போலீசார், வழக்கு பதிந்து, விபத்து ஏற்படுத்திய ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர்.