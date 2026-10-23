அரசு பள்ளிகளுக்கு 2 நாள் விடுமுறை

UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 07:22 PM
செங்கல்பட்டு: இடைத்தேர்தல் காரணமாக, மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட அரசு பள்ளிகளுக்கு, இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக, செங்கல்பட்டு மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் திருவளர்ச்செல்வி தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக முதன்மை கல்வி அலுவலர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்ல் வரும் அக்., 6ம் தேதி நடக்க உள்ளது. இடைத்தேர்தல் காரணமாக மதுராந்தகம் சட்டசபை தொகுதியில் உள்ள, அனைத்து அரசு பள்ளிகளுக்கு, வரும் அக்., 5, 6 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது. தனியார் பள்ளிகளுக்கு அக்., 6ம் தேதி விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.
தனியார் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது. தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்கள், ஊழியர்களுக்கு, அக்., 5,6ம் தேதி மற்றும் 7ம் தேதி விடுப்பு வழங்கப்படுகிறது.
பிற ஒன்றியங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்களுக்கு, மதுராந்தகம் சட்டசபை தொகுதியில், ஓட்டுரிமை இருந்தால், அவர்களுக்கு, 6ம் தேதி, ஊதியத்துடன் விடுப்பு வழங்கப்படுகிறது. மதுராந்தகம் தவிர்த்து, பிற பள்ளிகள் வழக்கம்போல் செயல்படும்.
இவ்வாற அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.