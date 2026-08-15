பல வழக்குகளில் தொடர்பு குண்டாஸில் இருவர் கைது

ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM
வண்டலுார், ஆக. 15-–
கூடுவாஞ்சேரியில் கஞ்சா வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்ட இருவர் மீது குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த அஸ்தினாபுரத்தை சேர்ந்த பார்த்திபன் 24, வல்லாஞ்சேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த சந்தோஷ், 23, ஆகிய இருவரும், கூடுவாஞ்சேரி ரயில் நிலையம் அருகே, கடந்த மாதம் கஞ்சா வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அதன்பின் செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, கடந்த மாதம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
பல குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய இருவரையும் குண்டர் தடுப்பு காவல் சட்டத்தின்கீழ் சிறையில் அடைக்க, தாம்பரம் மாநகர கமிஷனர் பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹாவிற்கு, கூடுவாஞ்சேரி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கோவிந்தராஜ், பரிந்துரை செய்தார்.
இதையடுத்து, தாம்பரம் மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா, இருவரையும் குண்டர் தடுப்பு காவல் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டார்.
இதைத்தொடர்ந்து, குண்டர் தடுப்பு காவல் உத்தரவு நகலை கூடுவாஞ்சேரி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கோவிந்தராஜ், நேற்று முன்தினம், புழல் சிறை அதிகாரிகளிடம் வழங்கினார்.