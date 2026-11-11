செங்கையில் முதியவரை வெட்டிய இருவர் கைது

ADDED : நவ 10, 2026 08:47 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில், 60 வயது முதியவரை கத்தியால் வெட்டிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
செங்கல்பட்டைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார், 60. ஒரு வாரமாக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் காய்ச்சலுக்காக சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். நேற்று (நவ.,9) இரவு பார்வையாளர் அறையில் படுத்திருந்தார்.
அப்போது, அங்கு வந்த இருவர், கத்தியை காட்டி பணம் கேட்டு மிரட்டியுள்ளனர். சதீஷ்குமார் பணம் இல்லை எனக் கூறியதையடுத்து, அந்நபர்கள் கத்தியால் சதீஷ்குமார் கையில் வெட்டிவிட்டு தப்பிச் சென்றனர்.
இதுகுறித்து, சதீஷ்குமார் அளித்த புகார்படி, செங்கல்பட்டு நகர போலீசார் வழக்கு பதிந்து, வண்டலூரைச் சேர்ந்த ரவிக்குமார், 65, செங்கல்பட்டைச் சேர்ந்த சுதீர்ராஜ், 54, ஆகியோரை கைது செய்து, செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.