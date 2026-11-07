குறுக்கே வந்த பசுமாடால் கோர விபத்து பஸ் – வேன் மோதி இரு பெண்கள் பலி: ஓட்டுநர் உட்பட 9 பேர் படுகாயம்
குறுக்கே வந்த பசுமாடால் கோர விபத்து பஸ் – வேன் மோதி இரு பெண்கள் பலி: ஓட்டுநர் உட்பட 9 பேர் படுகாயம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:44 PM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரம் அருகே, அரசு பேருந்தும் தனியார் நிறுவன வேனும் மோதிய விபத்தில் இரண்டு பெண்கள் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். ஒன்பது பேர் பலத்த காயமடைந்தனர். அதிகாலையில் சாலையின் குறுக்கே வந்த பசுமாடால் இந்த கோர விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கேளம்பாக்கம் அடுத்த புதுப்பாக்கத்தில் இயங்கிவரும் தனியார் நிறுவனத்தில், கூவத்துார், புதுப்பட்டினம் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பணிபுரிகின்றனர். நேற்று காலை, நிறுவன தொழிலாளர்கள் 20 பேர், புதுப்பாக்கத்திற்கு வேனில் சென்று கொண்டிருந்தனர்.
அதிகாலை 5:15 மணிக்கு, மாமல்லபுரம் அடுத்த பையனுார், பழைய மாமல்லபுரம் சாலையில் வேன் சென்றபோது, திடீரென சாலையின் குறுக்கே பசுமாடு வந்துள்ளது.
உடனே, பசுமாடு மீது மோதாமல் இருக்க வேனை, ஓட்டுநர் திருப்ப முயன்றார். அப்போது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன், பசுமாடு மீது மோதி, சாலை மையத்தடுப்பை தாண்டி எதிர்திசையில் புகுந்தது.
அந்த தடத்தில், தாம்பரத்தில் இருந்து மாமல்லபுரம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த மாநகர பேருந்து, வேன் மீது பேருந்து பயங்கரமாக மோதியது.
இந்த விபத்தில், கல்பாக்கம் அடுத்த பெருமாள்சேரியைச் சேர்ந்த துர்காலட்சுமி, 34, கூவத்துார் அடுத்த அடையாளச்சேரியைச் சேர்ந்த ஜெயலட்சுமி, 40, ஆகியோர், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். பசுமாடு பலியானது.
மேலும், செய்யூர் அடுத்த ஓதியூரைச் சேர்ந்த ஐஸ்வர்யா, 25, தென்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த ரெஜினா, 33, முகையூரைச் சேர்ந்த உத்ரா, 26, நைனார்குப்பத்தைச் சேர்ந்த ஐஸ்வர்யா, 35, ரீட்டா, 30, முத்துலட்சுமி, 33, தனலட்சுமி, 32, கூவத்துார் அடுத்த பெரும்பள்ளத்தைச் சேர்ந்த சுதா, 36, மற்றும் வீரபோகத்தைச் சேர்ந்த, வேன் ஓட்டுனர் தமிழ்வாணன், 26, ஆகியோர் பலத்த காயமடைந்தனர்.
தகவலறிந்து வந்த மாமல்லபுரம் போலீஸ் டி.எஸ்.பி., அறிவழகன் மற்றும் போலீசார், காயமடைந்தவர்களை செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். ஓதியூரைச் சேர்ந்த ஐஸ்வர்யா, திருப்போரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். மாமல்லபுரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.