திறந்து கிடக்கும் பாதாள சாக்கடை மேல்மூடி: வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
திறந்து கிடக்கும் பாதாள சாக்கடை மேல்மூடி: வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
UPDATED : அக் 10, 2026 03:38 PM
ADDED : அக் 10, 2026 03:36 PM
மறைமலைநகர்: மறைமலை நகர் நகராட்சியின் பல்வேறு பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை மேல்மூடி உடைந்து திறந்த நிலையில் இருப்பதால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர்.
மறைமலை நகர் நகராட்சியில் 21 வார்டுகள் உள்ளன. இதில் முதற்கட்டமாக ஆறு வார்டுகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. விடுபட்ட 15 வார்டுகளிலும் 300.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிதாக பாதாள சாக்கடை அமைக்கும் பணிகள் கடந்த ஓராண்டாக நடந்து வருகின்றன.
மறைமலை நகர் தொழிற்பேட்டை காமராஜர் சாலையில் இருந்து பெரியார் சாலை செல்லும் குறுக்கு சாலை, கூடலுார், காவல் நிலையத்தின் பின்புறம் என பல்வேறு இடங்களில் பாதாள சாக்கடை உள்நுழையும் மேல்மூடி திறந்த நிலையிலும், பல இடங்களில் உடைந்து பள்ளம் ஏற்பட்டு விபத்து ஏற்படும் வகையில் உள்ளது.
இதுகுறித்து வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
காமராஜர் நகர் சாலை வழியாக 100க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் தினமும் சென்று வருகின்றன. இந்த பகுதியில் பாதாள சாக்கடை மேல்மூடி அமைந்துள்ள பகுதி உடைந்து திறந்த நிலையில் உள்ளது. குறிப்பாக இரவு நேரத்தில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாறி கீழே விழும் அபாயம் உள்ளது.
தற்காலிகமாக விபத்தை தடுக்க பாதாள சாக்கடை மேல்மூடியில், மரக்கட்டைகள் கொண்டு தடுப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளனர். எனவே, விபத்து ஏற்படும் முன், நகராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.