/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம் மீட்பு
ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM
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சித்தாமூர், ஆக. 15–
நல்லாமூர் கல்குவாரி பள்ளத்தில் கிடந்த அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலத்தை மீட்டு, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
சித்தாமூர் அடுத்த நல்லுாமூர் கிராமத்தில் உள்ள கைவிடப்பட்ட கல்குவாரி பள்ளத்தில், 45 வயது மதிக்கத்தக்க அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம் ஒன்று மிதந்தது.
அந்த வழியாக சென்ற கிராம மக்கள் இதைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து, வருவாய்த்துறை மற்றும் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற சித்தாமூர் போலீசார், வழக்கு பதிந்து, உயிரிழந்த நபர் யார் எந்த ஊர் என்பது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.