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அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம் மீட்பு

அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம் மீட்பு

UPDATED : அக் 23, 2026 09:02 PM

ADDED : அக் 23, 2026 08:58 PM

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UPDATED : அக் 23, 2026 09:02 PM ADDED : அக் 23, 2026 08:58 PM

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சிங்கபெருமாள் கோவில்: திருக்கச்சூரில் அழுகிய நிலையில் கைப்பற்றப்பட்ட அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

சிங்கபெருமாள் கோவில் அடுத்த திருக்கச்சூர் – ஸ்ரீபெரும்புதூர் நெடுஞ்சாலையோரத்தில், அழுகிய ஆண் சடலம் கிடப்பதாக சிங்க பெருமாள் கோவில் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார், வழக்கு பதிந்து இறந்தவர் யார், தற்கொலை செய்து கொண்டாரா என்ற கோணத்தில் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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