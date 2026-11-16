பராமரிப்பின்றி பூட்டி கிடக்கும் சமுதாய கூடம்: சீரமைக்க வலியுறுத்தல்
பராமரிப்பின்றி பூட்டி கிடக்கும் சமுதாய கூடம்: சீரமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 15, 2026 04:32 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:30 PM
அச்சிறுபாக்கம்:
அனந்தமங்கலம் கிராமத்தில், பராமரிப்பின்றி பூட்டி கிடக்கும் சமுதாய கூடத்தை சீரமைத்து பயன்பாட்டிற்கு திறக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
அச்சிறுபாக்கம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட அனந்தமங்கலம் ஊராட்சியில், 1,000த்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இப்பகுதி மக்களின் வசதிக்காக 20 ஆண்டுகளுக்கு முன், அரசு சார்பில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சமுதாய கூடம் கட்டப்பட்டது. அனந்தமங்கலம் இருளர் காலனி, அனந்தமங்கலம் காலனி உள்ளிட்ட பகுதி மக்கள் இந்த சமுதாய கூடத்தில் குடும்ப சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வந்தனர். இந்நிலையில், சமுதாய கூடம் பராமரிப்பின்றி
சேதமடைந்ததால், நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் பூட்டி வைக்கப்பட்டது. இதற்கான குடிநீர் வினியோகமும் ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் தடை செய்தனர். மேலும், சேதமடைந்த சமுதாய கூடத்தை சீரமைக்க கோரி ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. அதற்கான நிதி இல்லை என கூறி அதிகாரிகள் அலட்சியத்துடன் செ யல்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
இதனால், அனந்தமங்கலம் பகுதி மக்கள் மதுராந்தகம், அச்சிறுபாக்கம், தொழுப்பேடு பகுதிகளில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபங்களில் குடும்ப சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகின்றனர். இதனால், பொருளாதார சிக்கலும், வீண் அலைச்சலும் ஏற்படுகிறது.
எனவே, பராமரிப்பின்றி பூட்டி கிடக்கும் சமுதாய கூடத்தை சீரமைத்து பயன்பாட்டிற்கு திறக்க துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.