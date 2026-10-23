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பராமரிப்பில்லாத குடிநீர் சுத்திகரிப்பு தொட்டி பனையூரில் குடிநீர் வினியோகம் பாதிப்பு
பராமரிப்பில்லாத குடிநீர் சுத்திகரிப்பு தொட்டி பனையூரில் குடிநீர் வினியோகம் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:24 PM
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செய்யூர்: செய்யூர் அருகே இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பனையூர் கிராமத்தில், குடிநீர் சுத்திகரிப்புத் தொட்டி முறையாகப் பராமரிக்கப்படாததால் குடிநீர் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது.
இங்கு முத்துமாரியம்மன் கோவில் பகுதியில் உள்ள சுத்திகரிப்புத் தொட்டியில், நீரைச் சுத்திகரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஆற்று மணல் பல மாதங்களாக மாற்றப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால், 700-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உடனடியாகத் தொட்டியைப் பராமரித்து, சீரான குடிநீர் வினியோகத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனக் கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.