சிதிலமடைந்த ரேஷன் கடை புதிதாக கட்டித்தர வலியுறுத்தல்
சிதிலமடைந்த ரேஷன் கடை புதிதாக கட்டித்தர வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:26 AM
செய்யூர்: வேலுார் கிராமத்தில் சிதிலமடைந்த ரேஷன் கடையை இடித்து அகற்றி, அதே இடத்தில் புதிய கடை அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
சித்தாமூர் அருகே, சூணாம்பேடு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட வேலுார் கிராமத்தில், ரேஷன் கடை செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் 180க்கும் மேற்பட்ட குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்த கடையின் மேல்தளம் சேதமடைந்து, இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது.
இதனால் மழைக்காலத்தில் அரிசி, சர்க்கரை, துவரம் பருப்பு போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களை பாதுகாக்க முடியாமல், விற்பனையாளர்கள் அவதிப்படுகின்றனர். இங்கு பொருட்கள் வாங்கும் நுகர்வோரும், அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர்.
பழைய கட்டடத்தை இடித்து அகற்றி, அதே இடத்தில் புதிய கடை கட்டி தரவேண்டும். ஆனாலும், ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் அலட்சியமாக உள்ளதாக, அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
ஊராட்சி நிர்வாகிகள் கூறுகையில், 'செங்கல்பட்டு மாவட்டம் முழுதும், சேதமடைந்துள்ள ரேஷன் கடைகளை கணக்கெடுக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. மோசமான ரேஷன் கடைகளை அகற்றி புதிதாக கட்ட, அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பி உள்ளோம்' என்றனர்.