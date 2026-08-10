வரதராஜ பெருமாள் கோவில் கும்பாபிஷேக பந்தக்கால் விழா
வரதராஜ பெருமாள் கோவில் கும்பாபிஷேக பந்தக்கால் விழா
UPDATED : ஆக 09, 2026 04:30 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 04:21 PM
அச்சிறுபாக்கம்:அச்சிறுபாக்கம் அருகே ராமாபுரம் அடுத்த பாதிரி கிராமத்தில் உள்ள வரதராஜ பெருமாள் கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவையொட்டி பந்தக்கால் நடும் விழா, நேற்று நடந்தது.
அச்சிறுபாக்கம் அருகே பாதிரி கிராமத்தில் மிகவும் பழமையான பூமி நீளா பெருந்தேவி சமேத வரதராஜ பெருமாள் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலை புனரமைத்து கும்பாபிஷேகம் நடத்துவதற்காக கோவில் பாலாலயம் செய்யப்பட்டு, கடந்த சில ஆண்டுகளாக திருப்பணிகள் நடந்து வந்தன.
திருப்பணிகள் அனைத்தும் முடிவுற்று வரும் ஆக., 23ம் தேதி, காலை 10:00 மணிக்கு மேல் 12:00 மணிக்குள் மஹா கும்பாபிஷேகம் நடக்கவுள்ளது.
இதை முன்னிட்டு, கும்பாபிஷேக பந்தக்கால் மற்றும் யாகசாலை பந்தக்கால் நடும் விழா நடந்தது.
இதில், பாதிரி கிராமத்தை சேர்ந்த வேதாந்த தேசிகர் கைங்கர்ய சபா மற்றும் கிராம மக்கள் பங்கேற்றனர்.