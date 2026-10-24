திரையரங்கம் எதிரே சாலையோரம் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் நெரிசல்
திரையரங்கம் எதிரே சாலையோரம் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் நெரிசல்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 06:56 PM
திருப்போரூர்: தையூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் திரையரங்கிற்கு வருவோர், போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக சாலையோரத்தில் வாகனங்களை நிறுத்தி செல்வதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
திருப்போரூர் – கேளம்பாக்கம் இடையே உள்ள ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இந்த ஓ.எம்.ஆர்., சாலையையொட்டி தையூர் ஊராட்சியில் தனியார் திரையரங்கம் உள்ளது. இங்கு வருவோர் ஓ.எம்.ஆர். சாலையில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக வாகனங்களை நிறுத்தி விட்டு செல்வதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
இதனால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், சாலையை ஆக்கிரமித்து நிற்கும் வாகனங்களை அப்புறப்படுத்த போக்குவரத்து போலீசாரும் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை.
எனவே, சாலையோரம் வாகனங்கள் நிறுத்துவதை தடுக்க, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.