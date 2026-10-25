பாலுார் சாலையில் தடை மீறி செல்லும் வாகனங்களால் பாதிப்பு
பாலுார் சாலையில் தடை மீறி செல்லும் வாகனங்களால் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 13, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 13, 2026 04:24 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: செங்கல்பட்டு அடுத்த பாலுார் சாலையில் விதிகளை மீறி செல்லும் கனரக வாகனங்களால், வாகன ஓட்டிகள் நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கின்றனர்.
காட்டாங்கொளத்துார் ஒன்றியம், பாலுார் கிராமத்தில் 1,000த்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். பாலுார் - – கண்டிகை நெடுஞ்சாலையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் அடுத்த பாக்கம் பகுதியில் இருந்து தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான கல்குவாரி லாரிகள் செல்கின்றன.
ஜல்லிக்கற்கள், எம்.சாண்ட் மண் ஏற்றிச் செல்லும் லாரிகளால் இப்பகுதியில் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. மேலும், லாரிகளில் இருந்து சிதறும் துாசி வாகன ஓட்டிகளின் கண்களை பதம் பார்க்கின்றன. ‘பீக் ஹவர்’ நே ரங்களில் வாகனங்கள் செல்வதால், பள்ளி மற்றும் கல்லுாரி செ ல்லும் மாணவியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
பாலுார் நெடுஞ்சாலையில், காலை 8:00 மணி முதல் இரவு 10:00 மணி வரை கல்குவாரி மற்றும் கனரக வாகனங்கள் செல்ல நெடுஞ்சாலை துறை தடை விதித்துள்ளது. இருப்பினும் தடையை மீறி வாகனங்கள் காலை மற்றும் மாலை நே ரங்களில் அதிகளவில் கல்குவாரி லாரிகள் செ ல்வதாக வாகன ஓட்டிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, தடையை மீறி செல்லும் வாகனங்களுக்கு போக்குவரத்து போலீசார் அபராதம் விதித்து தடை விதிக்க வே ண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.