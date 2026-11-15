இடிந்து விழும் நிலையில் கிராம நிர்வாக அலுவலகம்

UPDATED : நவ 14, 2026 07:16 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:10 PM
செங்கல்பட்டு: திருமணி ஊராட்சியில் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தை, மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு அடுத்த திருமணி ஊராட்சியில் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இங்குள்ள அரசு தொடக்கப்பள்ளி அருகே கிராம நிர்வாக அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த அலுவலகத்தின் கீழ் திருமணி, ஜானகிபுரம்,மோசிவாக்கம் உள்ளிட்ட வருவாய் கிராமங்கள் உள்ளன. இங்கு பட்டா,சிட்டா, அடங்கல், முதியோர் உதவித்தொகை, ஜாதி சான்றிதழ், உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவை கோரி பொது மக்கள் வந்து செல்கின்றனர். 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலகம் சேதமடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. அலுவலகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் கான்கிரீட் பூச்சுக்கள் உதிர்ந்து சுவர்களில் விரிசல் ஏற்பட்டு காணப்படுகிறது. மழைக்காலத்தில் சுவர்களில் ஈரம் படிந்துள்ளதால், ஆவணங்களை பாதுகாப்பதில் அலுவலர்கள் சிரமப்படுகின்றனர். மேலும், பல்வேறு சேவை கோரி மனு அளிக்க வரும் மக்கள் விபத்து அபாயத்துடன் வரும் நிலை உள்ளது.
எனவே, சேதமடை ந்த கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தை இடித்து அகற்றி, புதிதாக கட்ட
ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.