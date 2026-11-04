நுாலக கட்டடத்தில் இயங்கும் கிராம நிர்வாக அலுவலகம்: புதுப்பாக்கம் மக்கள் அவதி
நுாலக கட்டடத்தில் இயங்கும் கிராம நிர்வாக அலுவலகம்: புதுப்பாக்கம் மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 04, 2026 04:40 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:03 PM
திருப்போரூர்: புதுப்பாக்கம் கிராம நிர்வாக அலுவலகம் நுாலக கட்டடத்தில் இயங்குவதால், பல்வேறு சேவை கோரி மனு அளிக்க வரும் மக்கள் இடவசதியின்றி அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
திருப்போரூர் அடுத்த புதுப்பாக்கம் கிராமத்தில், கிராம நிர்வாக அலுவலகம் செயல்பட்டு வந்தது. இந்த அலுவலகத்தின் கீழ் சாத்தாங்குப்பம், ஈச்சங்காடு உள்ளிட்ட வருவாய் கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த அலுவலகத்திற்கு பட்டா, சிட்டா, அடங்கல், முதியோர் உதவித்தொகை, ஜாதி சான்றிதழ் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்கு விண்ணப்பிக்க, கிராம மக்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
இந்த கிராம நிர்வாக அலுவலக கட்டப்பட்டு 20 ஆண்டுகளை கடந்ததால், பல இடங்களில் கான்கிரீட் பூச்சு உதிர்ந்து, சுவர்களில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், மழைக் காலங்களில் அலுவலகத்திற்குள் மழைநீர் கசிந்து, ஆவணங்களை பாதுகாப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, அதனருகே உள்ள நுாலகத்தில் கிராம நிர்வாக அலுவலகம் மாற்றப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நூலக கட்டடத்தில் ஒரு பகுதி வி.ஏ.ஓ., அலுவலகமும், மற்றொரு பகுதியில் நுாலகமும் செயல்படுவதால், பொது மக்கள் இட வசதியின்றி அவதிப்படுகின்றனர். மேலும், நுாலகத்திற்கு வரும் வாசகர்களும் சிரமத்திற்கு ஆளாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் ஆய்வு செய்து, புதுப்பாக்கத்தில் புதிதாக கிராம நிர்வாக அலுவலகம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.