இறைச்சி, குப்பை கழிவுகளை கொட்டும் இடமாக மாறி வரும் விரால்பாக்கம் ஏரி
இறைச்சி, குப்பை கழிவுகளை கொட்டும் இடமாக மாறி வரும் விரால்பாக்கம் ஏரி
UPDATED : நவ 10, 2026 02:32 PM
ADDED : நவ 10, 2026 02:30 PM
திருப்போரூர்: விரால்பாக்கம் ஏரியில் மர்மநபர்கள் இறைச்சி மற்றும் குப்பை கழிவுகளை கொட்டி வருவதால், ஏரி நீர் மாசடையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
திருப்போரூர் –- செங்கல்பட்டு நெடுஞ்சாலையோரம், 50 ஏக்கர் பரப்பளவில் விரால்பாக்கம் ஏரி உள்ளது. இதன் மூலம் ஏராளமான விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.
இந்த ஏரி அருகே குடியிருப்பு பகுதிகள், டாஸ்மாக் கடை, வணிக கடைகள், இறைச்சி கடைகள், உணவகங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக, குடிநீர் கிணறு உள்ளது. இந்த கிணறு மூலம் விரால்பாக்கம் உள்ளிட்ட நான்கு கிராமங்களுக்கு குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இரவு நேரங்களில் மர்ம நபர்கள் சிலர் இறைச்சி, உணவு மற்றும் குப்பை கழிவுகளை கொட்டி வருகின்றனர். இந்த கழிவுகளால் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், ஏரி நீர் மாசடையும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், தொற்று நோய் பரவும் சூழல் உள்ளது.
இந்த வழியாக சாலையை கடக்கும் பேருந்து பயணியர், வாகன ஓட்டிகள் துர்நாற்றத்தால் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, உடனே இறைச்சி மற்றும் குப்பை கழிவுகளை அகற்றவும், மீண்டும் கொட்டாதவாறு கண்காணிக்கவும், அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
ஏரி அருகே குடிநீர் கிணறு, மேல்நிலை நீர் தொட்டி உள்ளன. இதிலிருந்து, பல குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் செல்கிறது. ஏரியில் இறைச்சி மற்றும் மற்ற குப்பை கழிவுகள் கொட்டுவதால், நிலத்தடி நீர் மாசடையும் சூழல் உள்ளது. ஏரி நீராதாரமும் மாசடையும் நிலை ஏற்படுகிறது.
அருகே டாஸ்மாக் கடைகள் இருப்பதால், ‘குடி’மகன்கள் மதுபாட்டில்கள், பிளாஸ்டிக் டம்ளர்களை ஏரியில் வீசுகின்றனர். எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள், குப்பையை அகற்றி ஏரியை துாய்மையாக வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.