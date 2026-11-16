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செங்கையில் நாளை தொழில் பழகுநர் முகாம்

செங்கையில் நாளை தொழில் பழகுநர் முகாம்

UPDATED : நவ 15, 2026 08:00 PM

ADDED : நவ 15, 2026 06:30 PM

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UPDATED : நவ 15, 2026 08:00 PM ADDED : நவ 15, 2026 06:30 PM

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செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டில், தேசிய தொழிற் பழகுநர் முகாம், நாளை (நவ.16) நடக்கிறது.

செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

செங்கல்பட்டு அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில், மத்திய - மாநில அரசு நிறுவனங்கள்,

மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களும் இணைந்து தேசிய தொழில் பழகுநர் முகாம் நாளை நடத்தப்படுகிறது. இந்த முகாம் காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 3:00 மணிவரை நடக்கிறது.

இந்த முகாமில், தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில், ஐ.டி.ஐ., பயின்ற பயிற்சியாளர்கள் பங்கேற்று மத்திய அரசின் என்.ஏ.சி., சான்றிதழ் பெற்று பயனடையலாம்.

என்.ஏ.சி., சான்றிதழ் பெற்றவர்களுக்கு, அரசு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை, வயது வரம்பில் சலுகையும் உள்ளது.

எனவே, மாணவ - மாணவியர் கல்வி சான்றிதழ்களுடன் முகாமில் பங்கேற்று பயனடையலாம். மேலும், விபரங்களுக்கு, 88387 54430 - 044 - 27426554 ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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