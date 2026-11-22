வாக்காளர் விழிப்புணர்வு போட்டி மாணவ – மாணவியருக்கு பரிசு
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு போட்டி மாணவ – மாணவியருக்கு பரிசு
UPDATED : நவ 21, 2026 10:40 PM
ADDED : நவ 21, 2026 10:35 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டில், வாக்காளர் எழுத்தறிவு மன்றம் மூலம் நடத்தப்பட்ட பல்வேறு விழிப்புணர்வு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வாக்காளர் எழுத்தறிவு மன்றம் சார்பில், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ – மாணவியருக்கு வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்த வினாடி – வினா, கட்டுரைப்போட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு விழிப்புணர்வு போட்டிகள் இரு தினங்களுக்கு முன் நடத்தப்பட்டன. இந்நிகழ்வில், செங்கல்பட்டு கலெ க்டர் வீரப்பன் மாணவ – மாணவியருக்கு தேர்தலில் பங்கேற்பதன் அவசியம் மற்றும் பொறுப்பான வாக்களிப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்து எடுத்துரைத்தார்.
இதில், 167 மாணவர்கள் பங்கேற்று, தேர்தல் நடைமுறை குறித்த தங்களது அறிவு படைப்பாற்றல் மற்றும் விழிப்புணர்வை வெளிப்படுத்தினர். இப்போட்டியில் வெற்றிபெற்ற மாணவ, மாணவியருக்கு, கலெக்டர் வீரப்பன், பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கி, நேற்று, பாராட்டினார். இதில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பர்ஹத் பேகம், வட்டாட்சியர் வாசுதேவன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.