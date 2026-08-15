வண்டலூர் பஸ் நிறுத்தத்தை இடமாற்ற எதிர்பார்ப்பு: அடிக்கடி நடக்கும் விபத்துகளால் பயணியர் அச்சம்
வண்டலூர் பஸ் நிறுத்தத்தை இடமாற்ற எதிர்பார்ப்பு: அடிக்கடி நடக்கும் விபத்துகளால் பயணியர் அச்சம்
UPDATED : ஆக 13, 2026 08:50 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 07:51 PM
வண்டலூர்: வண்டலூர் ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் உள்ள இரண்டு பேருந்து நிறுத்தங்களையும், ரயில் நிலையம் அருகில் உள்ள உயர்மட்ட நடைபாதை அருகே இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வண்டலூர் ஊராட்சியில் உள்ள 15 வார்டுகளில், 50,000க்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இவர்கள், சென்னை மற்றும் செங்கல்பட்டு மார்க்கத்தில் பேருந்தில் பயணிக்க, ஜி.எஸ்.டி., சாலையில், கிழக்கு மற்றும் மேற்கு திசையில், தலா ஒரு பேருந்து நிறுத்தங்கள் உள்ளன.
இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் சாலையின் குறுக்கே, 1 மீட்டர் உயரத்திற்கு மைய தடுப்புச்சுவர் அமைக்கப்பட்டதால், பயணியர் சாலையை கடக்க சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
இதனால், ஆபத்தான முறையில் மைய தடுப்புச்சுவரை தாண்டி குதித்து, பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு செல்லும்போது வேகமாக வரும் வாகனங்களால் விபத்துகளில் சிக்கி வருகின்றனர்.
எனவே, ரயில் நிலையம் அருகில் உள்ள உயர்மட்ட நடைபாதை அருகே, பேருந்து நிறுத்தத்தை இடமாற்றம் வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து பயணியர் கூறியதாவது:
வண்டலூர் ரயில் நிலையம் அருகே, ஜி.எஸ்.டி., சாலையையும், வாலாஜாபாத் சாலையையும் இணைக்கும்படி, 2012ம் ஆண்டில் ரயில்வே மேம்பாலம் கட்டப்பட்டது. இந்த மேம்பாலத்தால், ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள ஜி.எஸ்.டி., சாலையின் அகலம் குறைந்தது.
அகலம் குறைவாக உள்ள வண்டலூர் ரயில் நிலைய ஜி.எஸ்.டி., சாலையில், மேற்கு மற்றும் கிழக்கு திசைகளில் தலா ஒரு பேருந்து நிறுத்தம் உள்ளது.
இந்த பேருந்து நிறுத்தங்களை பயன்படுத்தும் பயணியர், சாலையை கடந்து செல்லும்போது, வாகனங்கள் மோதி அடிக்கடி விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
கடந்த ஏப்., 9ம் தேதி சாமுண்டீஸ்வரி என்ற பெண்ணும், ஏப்., 23ம் தேதி ராஜேஸ்வரி என்ற பெண்ணும், மே 16ம் தேதி செந்தில்வேல் என்ற முதியவரும் சாலையை கடக்கும்போது, வாகனம் மோதி பலியாகினர்.
கடந்தாண்டு வண்டலூர் ரயில் நிலையம் அருகே, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தால் உயர்மட்ட நடைபாதை அமைக்கப்பட்டது. பேருந்து நிறுத்தத்தை தாண்டி, 500 மீட்டரில் அமைக்கப்பட்டதால், பேருந்து பயணியர் அதை பயன்படுத்துவதில்லை.
தற்போது, சாலை நடுவே மைய தடுப்புச்சுவரின் உயரம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பேருந்து நிறுத்தம் வரும் பயணியர், தடுப்புச்சுவரை தாண்டி சாலையை கடந்து வருகின்றனர். இதனால், வாகனங்கள் மோதி விபத்துகளில் சிக்கி வருகின்றனர்.
எனவே, இரண்டு பேருந்து நிறுத்தங்களையும், உயர்மட்ட நடைபாதை அருகே மாற்றி அமைக்க, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.