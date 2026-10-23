கழிவுகளில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டம் முடக்கம்! ஆலைக்கு மின் இணைப்பு வழங்காததால் பணி பாதிப்பு
கழிவுகளில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டம் முடக்கம்! ஆலைக்கு மின் இணைப்பு வழங்காததால் பணி பாதிப்பு
ADDED : அக் 21, 2026 10:32 PM
புதுப்பட்டினம்: புதுப்பட்டினம் ஊராட்சியில் வீணாகும் உணவு, காய்கறி ஆகிய கழிவுகளால் ஏற்படும் சுகாதார சீர்கேடை தடுக்கும் வகையில், அவற்றில் பயோ – காஸ் உற்பத்தி செய்து, மின்சாரம் தயாரிக்கும் ஆலையை 60 லட்சம் ரூபாயில் அமைத்து ஓராண்டாகியும், தற்போது வரை பயன்பாட்டிற்கு வராமல் முடங்கியுள்ளது. மின் இணைப்பு வழங்காததால் இந்த ஆலை பயன்பாட்டிற்கு வருவதில் சிக்கல் உள்ளது.
மாமல்லபுரம் அருகே கல்பாக்கம், அணுசக்தி துறையின் கல்பாக்கம் நகரியம் மற்றும் புதுப்பட்டினம் ஊராட்சியும் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக உள்ளது. கல்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்த மக்கள், அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக புதுப்பட்டினத்திற்கு வந்து செல்கின்றனர்.
புதுப்பட்டினம் பகுதியில் காய்கறி கடைகள், பழக்கடைகள், ஹோட்டல்கள் அதிக அளவில் உள்ளன. இங்குள்ள கடைகளில் அழுகும் காய்கறி மற்றும் பழக்கழிவுகள், சாலையோரங்களில் வீணாக கொட்டப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், அழுகும் பழங்களை பகிங்ஹாம் கால்வாயில் கொட்டப்படுவதால், துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு வருகிறது. தவிர, சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் கால்நடைகள், அந்த கழிவுகளை கிளறி உண்ணுகின்றன. இதனால், வாகன ஓட்டிகளும் அவதிப்படுகின்றனர்.
புதுப்பட்டினம் ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் சாலையோரம் குவிக்கப்படும் கழிவுகளை அகற்றுவதில் சுணக்கம் காட்டுகின்றனர். இதனால், அழுகிய பழக்கழிவுகளை இயற்கை உரங்களாக மாற்றக்கோரி, அரசிடம் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இந்நிலையில், காய்கறி மற்றும் பழக்கழிவுகளை அகற்றி, அதில் இருந்து, ‘பயோ – காஸ்’ எனப்படும் இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி செய்ய, கல்பாக்கத்தில் இயங்கும் அணுசக்தி துறை முடிவெடுத்தது.
இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த அணுசக்தி துறையின் கீழ் இயங்கும் ஜி.எஸ்.ஓ., எனும் பொதுப்பணி சேவைகள் பிரிவு நிர்வாகத்திடம், இத்திட்டத்திற்கு வலியுறுத்தியது.
இதுதொடர்பாக அந்நிர்வாகம் பரிசீலித்து, உறுதி அளித்ததை ஏற்று, மாவட்ட நிர்வாகம், 2024ல் ஒப்புதல் அளித்தது. இதையடுத்து 60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், ஊராட்சி திடக்கழிவு மேலாண்மை வளாக பகுதியில், பயோ – காஸ் ஆலை கட்டும் பணி தொடங்கியது.
இதில், 150 கன மீட்டர் கொள்ளளவு கொள்கலனுடன், இயற்கை கழிவுகளை அரைக்கும் இயந்திரம், 28 கிலோ எரிவாயு உற்பத்தி, 15 கிலோ வாட் மின் உற்பத்தி செய்யும் வகையில் இந்த ஆலை கட்டப்பட்டுள்ளது.
ஓராண்டுக்கு முன் பணிகள் அனைத்தும் முடிந்த நிலையில், மின் இணைப்பு வழங்காமல் இருப்பதால், பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படாமல், வீணாகி வருகிறது. ஆலை அமைந்துள்ள இடத்தில் முட்செடிகள் வளர்ந்து புதராக மாறியுள்ளது.
கல்பாக்கம் அணுசக்தி துறையினர் கூறியதாவது:
பயோ – கேஸ் ஆலை அமைத்து கொடுத்து ஓராண்டுகள் ஆகிறது. ஊராட்சி நிர்வாகம் மின் இணைப்பு பெற்று பயன்படுத்த வேண்டும். ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் வலியுறுத்தியும், மின் இணைப்பை பெறாமல் தாமதித்து வருகிறது. காலதாமதத்திற்கு ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
புதுப்பட்டினம் ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் கூறியதாவது:
மின் இணைப்பு பெற ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். பயோ – கேஸ் ஆலையை இயக்க, ஊராட்சி நிர்வகத்தினரால் ஊழியர்கள் நியமிக்கப்படுவர். அவர்களுக்கு அணுசக்தி துறையினர் பயிற்சி அளித்து, அதன் பிறகே இயக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.