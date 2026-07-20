பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வராத தொட்டியால் தொண்டமநல்லுாரில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு
பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வராத தொட்டியால் தொண்டமநல்லுாரில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:42 AM
பவுஞ்சூர்: கட்டி முடித்து ஆறு மாதங்களாகியும் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வராததால், தொண்டமநல்லுார் பகுதியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
பவுஞ்சூர் அருகே, தொண்டமநல்லுார் ஊராட்சியில் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இப்பகுதி மக்களின் வசதிக்காக 15 ஆண்டுகளுக்கு முன், குடிநீர் கிணறு அமைக்கப்பட்டது. இதில், மின் மோட்டார் அமைத்து குழாய் வழியாக குடிநீர் வினியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், குடிநீர் கிணற்றில் தண்ணீர் வற்றி வருகிறது. இதனால், பழண்டியம்மன் கோவில் தெரு, தொண்டமநல்லுார் காலனி பகுதி மக்கள் குடிநீர் தட்டுப்பாடால் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதவாது:
பாழடைந்த கிணறு என்பதால், குடிநீர் அசுத்தமாகவே வருகிறது. இதனால் புதிய கிணறு அமைத்து தரக்கோரி, பல போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறோம்.
இந்நிலையில், ஆறு மாதங்களுக்கு முன், ஒன்பது லட்சம் ரூபாயில் புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி, ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் தொண்டம நல்லுாரில் கட்டப்பட்டது. இதுவரை இந்த தொட்டி பயன்பாட்டிற்கு வராததால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு, 3 கி.மீ., துாரம் நடந்து சென்று தண்ணீர் எடுத்து வரும் அவலம் நீடிக்கிறது.
எனவே, புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.