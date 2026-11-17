செங்கையில் காட்டுப்பன்றிகள் அட்டகாசம் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு! சுட அனுமதியிருந்தும் 2 ஆண்டாக வனத்துறை அலட்சியம்
செங்கையில் காட்டுப்பன்றிகள் அட்டகாசம் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு! சுட அனுமதியிருந்தும் 2 ஆண்டாக வனத்துறை அலட்சியம்
UPDATED : நவ 16, 2026 10:25 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:42 PM
மறைமலை நகர்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் விளைநிலங்களை அழிக்கும் காட்டுப்பன்றிகள் அட்டகாசம், நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. பன்றிகளை சுட அரசு உத்தரவிட்டு இரு ஆண்டுகளாகியும், வனத்துறையினர் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் அலட்சியம் காட்டுவதாக, விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 1.67 லட்சம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் உள்ளன. மதுராந்தகம், லத்துார், சித்தாமூர், திருக்கழுக்குன்றம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நெற்பயிர், கரும்பு மற்றும் தோட்டக்கலைத்துறை பயிர் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இங்குள்ள விளைநிலங்களில் காட்டுப்பன்றிகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளன. வனப்பகுதிக்குள், 10 ஆண்டுகளில் காட்டுப்பன்றிகளின் இனப்பெருக்கம் அதிகரித்துள்ளது.
கூட்டம் கூட்டமாக வரும் காட்டுப்பன்றிகள், நிலப்பகுதிக்குள் புகுந்து நெற்பயிர்கள், கரும்பு மற்றும் தோட்டக்கலை பயிர்களை சேதப்படுத்தி அழிக்கின்றன. தவிர, கிராமங்களிலும் புகுந்து அட்டகாசம் செய்து வருகின்றன.
மதுராந்தகம், திருக்கழுக்குன்றம், செய்யூர், திருப்போரூர் வட்டாரங்களில், அனைத்து பகுதிகளிலும் காட்டுப்பன்றிகளால் தினமும், பல்வேறு பிரச்னைகளை விவசாயிகள் சந்தித்து வருகின்றனர்.
நாற்றங்கால், பயிர்களை அழித்தல், விளைபொருட்கள் மற்றும் சொட்டு நீர் பாசன கட்டமைப்புகளை காட்டுப்பன்றிகள் சேதப்படுத்துவதால், பல்வேறு நெருக்கடிகளை, அவர்கள் சந்தித்து வருகின்றனர்.
காட்டுப்பன்றிகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு, அரசு சார்பில் உரிய நிவாரணம் கிடைப்பதில்லை எனவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
இது குறித்து விவசாயிகள் கூறியதாவது:
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அனைத்து பகுதிகளிலும் காட்டு பன்றிகள் விளை நிலங்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன.
காட்டுப்பன்றிகளின் தொல்லைகளில் இருந்து தப்பிக்க திருப்போரூர், திருக்கழுக்குன்றம் பகுதியை சுற்றியுள்ள விவசாயிகள் சவுக்கு பயிரிட தொடங்கி உள்ளனர்.
இரு ஆண்டுகளுக்கு முன், விளைநிலங்களை சேதப்படுத்தும் காட்டுப்பன்றிகளை சுட தமிழக அரசு வனத்துறைக்கு உத்தரவிட்டது.
அதை தொடர்ந்து செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், வனத்துறை அதிகாரி, உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், விவசாயிகள் அடங்கிய 17 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது. ஆனால், வனத்துறை யினர், பன்றிகளை சுடவோ கட்டுப்படுத்தவோ, எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் தனிக்கவனம் செலுத்தி விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்க, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
அச்சிறுப்பாக்கம் கரும்பு விவசாயி விட்டல் தாஸ், 58, கூறியதாவது:
கூட்டுறவு சங்கத்தில் கடன் வாங்கி 3 ஏக்கர் கரும்பு சாகுபடி செய்தேன். ஒவ்வொரு ஆண்டும் காட்டுப்பன்றிகள் சேதப்படுத்தி வருகின்றன. இதனால், வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இழப்பீடு கோரி மனு அளித்தால் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்வதோடு சரி, அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை எடுப்பது இல்லை.
விளைநிலங்களுக்குள் கூட்டம் கூட்டமாக வரும் பன்றிகள் கண்முன் எங்கள் பயிரை அழித்து வருகின்றன. தமிழக அரசு தலையிட்டு பன்றிகளை கட்டுப்படுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம், செய்யூர், திருப்போரூர், திருக்கழுக்குன்றம், வண்டலுார் ஆகிய பகுதிகளில் ஐந்து வனச்சரகங்கள் உள்ளன.
இந்த வனச்சரகங்களில் 42,650 ஏக்கர் பரப்பளவில், வனப்பகுதி அமைந்துள்ளது. காட்டுப்பன்றிகளால் பாதிப்புகள் உள்ள கிராமங்களில் அதை சுட ஊராட்சி தலைவர், கிராம நிர்வாக அலுவலர், வனத்துறை அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
காப்புக்காடுகளில் இருந்து 1 கி.மீ., துாரத்தில் பன்றிகளை சுட அனுமதி இல்லை. 3 கி.மீ., துாரத்தில் விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்தும்போது, அதை பிடித்து வனப்பகுதியில் விட வேண்டும். 5 கி.மீ., துாரம் இருக்கும் போது பன்றிகளை சுட அனுமதியுள்ளது.
விவசாயிகள் பன்றி வருவதாக கூறும்போது வனத்துறையினர் சென்று பார்த்தால் அங்கு இருப்பது இல்லை. தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.