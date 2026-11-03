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வெண்ணெய் உருண்டை பாறைக்கு மழை நேரத்தில் செல்ல தடை வருமா?
வெண்ணெய் உருண்டை பாறைக்கு மழை நேரத்தில் செல்ல தடை வருமா?
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:17 PM
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மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரம் வெண்ணெய் உருண்டை பாறை சரிவில், மழையின் போது சுற்றுலா பயணியர் செல்ல தடை விதிக்க வேண்டும் என, பொது மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
மாமல்லபுரத்தில் உள்ள வெண்ணெய் உருண்டை பாறையை காண ஏராளமான சுற்றுலா பயணியர் செ ல்கின்றனர். நீளமான பாறையின் சரிவில் அரைக்கோள வடிவில் இது அமைந்துள்ளது.
சரிவிலும் சரியாத அதிசய பாறையை, பயணியர் வியந்து ரசிக்கின்றனர். புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்கின்றனர்.
தற்போது பருவ மழை பெய்து வருவதால், பாறையில் மழைநீர் பெருக்கெடுக்கிறது. அங்கு வரும் சுற்றுலா பயணியர் விபத்து அபாயம்
உணராமல் மலையில் ஏறுகின்றனர். விபத்தை தவிர்க்க, பாறையில் பயணியர் ஏறுவதற்கு, தொல்லியல் துறை தடை விதிக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.