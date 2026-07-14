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﻿ ஆபத்தை உணருமா அரசு?

﻿ ஆபத்தை உணருமா அரசு?

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:22 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:22 PM

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ஏர்போர்ட்டை சுற்றிய குப்பையால் விபரீதம் லண்டன் விமானம் மீது பறவை மோதல் அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பிய 236 பயணியர்

சென்னை, ஜூலை 14- பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனில் இருந்து சென்னைக்கு வந்து தரையிறங்கிய 'பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ ் ' விமானம் மீது பறவை மோதியதில், விமானத்தின் முன்பகுதி மட்டும் சேதமடைந்தது; 236 பயணியரும் அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பினர். விமான நிலையத்தைச் சுற்றியுள்ள காலியிடங்களில், ஊராட்சி நிர்வாகங்கள் குப்பை கழிவுகளை கொட்டி குவிப்பதே பறவைகள் சுற்ற காரணம் என்பதால், ஆபத்தை உணர்ந்து அரசு சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. சென்னை, மீனம்பாக்கத்தில் உள்ள விமான நிலையம் மூன்று முனையங்களுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. விமான நிலையத்தையொட்டி, கொளப்பாக்கம், கெருகம்பாக்கம், தரப்பாக்கம் ஆகிய ஊராட்சிகள் உள்ளன.

இந்த ஊராட்சிகள் வழியே அடையாறு ஆறு செல்கிறது. சென்னை விமான நிலையத்தின் ஓடுபாதை பகுதியும், இதன் பின்புறம் அமைந்துள்ளது.

இந்த மூன்று ஊராட்சிகளில் சேகரமாகும் குப்பை கழிவுகள், அடையாறு ஆற்றின் கரையோரம் மற்றும் ஊராட்சிகளில் உள்ள காலி நிலத்தில் ஆங்காங்கே கொட்டப்படுகின்றன.

பிளாஸ்டிக், மாமிச கழிவுகள், எலி, நாய், பூனை உள்ளிட்ட இறந்த உயிரினங்களின் உடல் வீசப்படுகின்றன. இவை, ஆங்காங்கே மலை போல குவிந்துள்ளன.

குப்பையில் உணவு தேடி, பருந்து உள்ளிட்ட பறவைகள் வானத்தில் வட்டமடிக்கின்றன. இவற்றால் விமானங்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது குறித்து, நம் நாளிதழில் அடுத்தடுத்து செய்திகள் வெளியாகின.

கடந்த அக்., 25ல், சென்னையில் இருந்து மலேஷியா தலைநகர் கோலாலம்பூருக்கு, இரவு 11:50 மணிக்கு புறப்பட்ட 'ஏர் ஏசியா' விமானத்தின் இன்ஜின் பகுதியில் பறவை நுழைந்ததால், பறக்க முடியாமல் விமானம் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் நேற்று, விமானத்தின்மீது பறவை மோதி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனில் இருந்து, பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானம், நேற்று அதிகாலை, 224 பயணியர், 12 விமான ஊழியர்கள் என, 236 பேருடன், சென்னைக்கு வந்து கொண்டிருந்தது.

பயணம் ரத்து விமானம் அதிகாலை 3:00 மணிக்கு, சென்னை விமான நிலையத்தில் வந்து தரையிறங்க தயாரானது. வேகம் குறைக்கப்பட்டு, 500 அடி உயரத்தில் விமானம் பறந்து கொண்டிருந்தது.

அப்போது, திடீரென விமானத்தின் முன் பகுதியில் பறவை ஒன்று சட் டென மோதி 'இன்ஜின்' பகுதிக்குள் சிக்கியது.

விமானி, சாமர்த்தியமாக விமானத்தை இயக்கி, விமானத்தை பத்திரமாக, 'ஓடுபாதையில்' தரையிறக்கினார்; நல்வாய்ப்பாக 236 பேரும் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் உயிர் தப்பினர்.

விமானம் தரையிறங்கிய உடன், பொறியாளர்கள் குழுவினரும், பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும் ஓடு பாதை பகுதிக்கு விரைந்து, விமானத்தை ஆய்வு செய்தனர்.

பறவை மோதியதால் விமானத்தின் முன் பக்கம் சேதமடைந்து இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

'பராமரிப்பு பணிகள் முழுதும் நிறைவடைந்தால் தான் விமானம் மீண்டும் லண்டனுக்கு புறப்படும ் ' என அறிவிக்கப்பட்டது.

இதனால், சென்னையில் இருந்து லண்டனுக்கு, அதிகாலை 5:35 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய, 268 பேரின் பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது. பயணியர் நகரின் உள்ள பல்வேறு சொ குசு ஹோட்டல்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

விசாரணை ப றவை விமானத்தில் மோதிய சம்பவம் குறித்து, மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகம் விரிவான விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை விமான நிலையத்தை சுற்றியுள் ள ஊராட்சிகளில், குப்பை கொட்டும் சம்பவங்கள், நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. 'இதே நிலை நீடித்தால், பெரும் விமான விபத்து தவிர்க்க முடியாததாகும ் ' என, விமான போக்குவரத்து வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

இதுகுறித்து, விமான போக்குவரத்து வல்லுநர்கள் கூறியதாவது:

திறந்தவெளியில் குப்பை கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால், அது பறவைகளை ஈர்ப்பதன் காரணமாக, விமான விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. நாட்டில் விமான நிலையத்தின், 10 கி.மீ., சுற்றளவில் திறந்தவெளி குப்பை கிடங்குகள் செயல்படுத்தக்கூடாது என, விமான நிலைய ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது.

ஆனாலும், சென்னை விமான நிலையத்தின் 10 கி.மீ., சுற்றளவில் அமைந்துள்ள குன்றத்துார் அருகே கொளப்பாக்கம், அய்யப்பன்தாங்கல், பரணிபுத்துார், கோவூர், தண்டலம், தரப்பாக்கம், கெருகம்பாக்கம், திருமுடிவாக்கம், குன்றத்துார் ஆகிய பகுதிகளில், பல இடங்களில் குப்பை கழிவுகள் கொட்டி வைக்கப்பட்டு உள்ளன.

ஊராட்சிகளில் சேகரமாகும் குப்பை கழிவுகள், லாரிகள் மூலம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், ஆப்பூரில் உள்ள குப்பை கிடங்கிற்கு எடுத்துச் செல்லாமல், அடையாறு ஆறு கரையோரம் கொட்டப்படுகின்றன.

விமான நிலை யத்தின் ஓடுபாதை மிக அருகில் இருப்பது தெரிந்தும், குப்பை கொட்டுவது தொடர்கதையாகி வருகிறது. இதனால் விமான போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுவதால், தமிழக அரசும், விமான நிலைய ஆணையமும் இணைந்து, குப்பை கழிவுகளால் ஏற்படும் சிக்கலுக்கு தீர்வு காண வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

விமான நிலைய ஆணைய அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'விமான நிலையத்தை சுற்றியுள்ள ஊராட்சிகளுக்கு, குப்பை கொட்டுவதை கைவிடக்கோரி, அவ்வப்போது கடிதம் எழுதி வருகிறோம்; ஊராட்சிகள் கண்டுகொள்வதில்லை.

'தமிழக முதல்வர் விஜய் தலையிட்டால் மட்டுமே இந்த பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும்' என்றனர்.

நாய்கள் தொல்லை அதிகரிப்பு

சென்னை விமான நிலையத்தில், பயணியருக்கு தொல்லை தரும் வகையில், தெரு நாய்கள் அதிகமாக சுற்றி வருகின்றன. சில நாட்களாக உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச முனையங்களில், தெரு நாய்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. அவ்வழியே செல்லும் பயணியரை தொந்தரவு செய்யும் வகையில் திரிகிறது.



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